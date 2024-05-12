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ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области - 12.05.2024, ПРАЙМ
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ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области - 12.05.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
Российская армия за сутки продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:25+0300
2024-05-12T13:25+0300
спецоперация на украине
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минобороны рф
харьковская область
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская армия за сутки продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что в районах Дегтярного, Волчанска и Казачьей Лопани Харьковской области ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Отмечается, что потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
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вс рф, минобороны рф, харьковская область
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Минобороны РФ, Харьковская область
13:25 12.05.2024
 
ВС России освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили Гатище. Красное, Мороховец и Олейниково

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская армия за сутки продвинулась в глубину обороны противника и освободила четыре населенных пункта, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в районах Дегтярного, Волчанска и Казачьей Лопани Харьковской области ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.
Отмечается, что потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
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Спецоперация на УкраинеВС РФМинобороны РФХарьковская область
 
 
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