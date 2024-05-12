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Чижов объяснил, о чем Россия готова договариваться с Украиной - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Чижов объяснил, о чем Россия готова договариваться с Украиной
Чижов объяснил, о чем Россия готова договариваться с Украиной - 12.05.2024, ПРАЙМ
Чижов объяснил, о чем Россия готова договариваться с Украиной
Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но только о реализации целей спецоперации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый замглавы оборонного... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T07:16+0300
2024-05-12T07:30+0300
спецоперация на украине
россия
владимир чижов
переговоры
украина
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СТАМБУЛ, 12 мая – ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но только о реализации целей спецоперации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов. "Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс, - заявил Чижов. - Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией". При этом он выразил сомнения, что "противная сторона будет готова говорить об этом". Но если Украина все же будет готова к этому, "тогда и поговорим", отметил Чижов. На 15-16 июня намечена мирная конференция по Украине в Швейцарии недалеко от города Люцерн. Представители Российской Федерации на этом саммите присутствовать не будут. Как ранее сообщал пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов, Швейцария не направляла России приглашения, но Москва не будет принимать участия в этом мероприятии в любом случае. Активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции, по словам Хохлова, неприемлема для России, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы РФ. Вместе с тем переговорный процесс по Украине без участия России, как ранее отмечал представитель президента России Дмитрий Песков, не имеет смысла, нужно понять, какая "формула мира" будет обсуждаться на конференции в Швейцарии. Российское руководство неоднократно заявляло о готовности к переговорам, но на Украине был введен запрет на переговоры с Россией на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Российскую Федерацию к переговорам, готовность к которым Россия проявляет, но в то же время западные страны обходят вниманием отказы Украины от диалога. Как ранее заявляли в Кремле , в настоящий момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло не существует. При этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации является достижение целей спецоперации, что на данный момент возможно лишь силовым путем.
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россия, владимир чижов, переговоры, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Чижов, переговоры, УКРАИНА
07:16 12.05.2024 (обновлено: 07:30 12.05.2024)
 
Чижов объяснил, о чем Россия готова договариваться с Украиной

Чижов: Россия готова к переговорам с Украиной, но лишь о реализации целей СВО

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СТАМБУЛ, 12 мая – ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам с Украиной, но только о реализации целей спецоперации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.
"Говорить о так называемом мирном плане Зеленского как основе переговоров – нонсенс, - заявил Чижов. - Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией".
При этом он выразил сомнения, что "противная сторона будет готова говорить об этом". Но если Украина все же будет готова к этому, "тогда и поговорим", отметил Чижов.
На 15-16 июня намечена мирная конференция по Украине в Швейцарии недалеко от города Люцерн. Представители Российской Федерации на этом саммите присутствовать не будут. Как ранее сообщал пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов, Швейцария не направляла России приглашения, но Москва не будет принимать участия в этом мероприятии в любом случае. Активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции, по словам Хохлова, неприемлема для России, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы РФ.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Украина пока не готова к переговорам с Россией, заявила Нуланд
Вчера, 17:17
Вместе с тем переговорный процесс по Украине без участия России, как ранее отмечал представитель президента России Дмитрий Песков, не имеет смысла, нужно понять, какая "формула мира" будет обсуждаться на конференции в Швейцарии.
Российское руководство неоднократно заявляло о готовности к переговорам, но на Украине был введен запрет на переговоры с Россией на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Российскую Федерацию к переговорам, готовность к которым Россия проявляет, но в то же время западные страны обходят вниманием отказы Украины от диалога. Как ранее заявляли в Кремле , в настоящий момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло не существует. При этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации является достижение целей спецоперации, что на данный момент возможно лишь силовым путем.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ЧижовпереговорыУКРАИНА
 
 
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