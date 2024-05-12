https://1prime.ru/20240512/reshetnikov-848085843.html
Комитет ГД по рекомендовал утвердить Решетникова главой Минэкономразвития
Комитет ГД по рекомендовал утвердить Решетникова главой Минэкономразвития - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД по рекомендовал утвердить Решетникова главой Минэкономразвития
Комитет ГД по экономической политике рекомендовал утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. Об этом сообщили... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:34+0300
2024-05-12T16:34+0300
2024-05-12T16:34+0300
кабмин
минэкономразвития рф
максим решетников
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по экономической политике рекомендовал утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. Об этом сообщили РИА Новости в комитете и подтвердил его глава Максим Топилин. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным "Комитет по экономической политике... принял решение рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Максима Геннадьевича Решетникова на должность министра экономического развития Российской Федерации", — сказал Топилин журналистам после голосования депутатов. Сейчас Решетников является исполняющим обязанности министра экономического развития.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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минэкономразвития рф, максим решетников
Кабмин, Минэкономразвития РФ, Максим Решетников
Комитет ГД по рекомендовал утвердить Решетникова главой Минэкономразвития
Комитет ГД по экономполитике рекомендовал утвердить Решетникова главой МЭР
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по экономической политике рекомендовал утвердить кандидатуру Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. Об этом сообщили РИА Новости в комитете и подтвердил его глава Максим Топилин.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным
"Комитет по экономической политике... принял решение рекомендовать Государственной думе утвердить кандидатуру Максима Геннадьевича Решетникова на должность министра экономического развития Российской Федерации", — сказал Топилин журналистам после голосования депутатов.
Сейчас Решетников является исполняющим обязанности министра экономического развития.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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