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Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS
Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS - 12.05.2024, ПРАЙМ
Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS
ВСУ обстреляли город Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS, в результате пострадали люди, часть населенного пункта осталась без света и воды, сообщил... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T19:06+0300
2024-05-12T19:06+0300
2024-05-12T19:06+0300
спецоперация на украине
херсонская область
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли город Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS, в результате пострадали люди, часть населенного пункта осталась без света и воды, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, две ракеты сбили. Одна взорвалась у станции технического обслуживания автомобилей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", - отметил глава региона.Сальдо добавил, что аварийные службы уже приступили к работе.ВСУ постоянно обстреливают российские регионы ракетными и беспилотными системами, из-за чего получает повреждения гражданская инфраструктура, гибнут и получают ранения мирные жители.
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херсонская область, всу
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ
Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS
ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области ракетами HIMARS, пострадали люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли город Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS, в результате пострадали люди, часть населенного пункта осталась без света и воды, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, две ракеты сбили. Одна взорвалась у станции технического обслуживания автомобилей.
"Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", - отметил глава региона.
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Сальдо добавил, что аварийные службы уже приступили к работе.
ВСУ постоянно обстреливают российские регионы ракетными и беспилотными системами, из-за чего получает повреждения гражданская инфраструктура, гибнут и получают ранения мирные жители.