https://1prime.ru/20240512/skadovsk-848090211.html

Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS

Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS - 12.05.2024, ПРАЙМ

Сальдо сообщил об обстреле Скадовска ракетами HIMARS

ВСУ обстреляли город Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS, в результате пострадали люди, часть населенного пункта осталась без света и воды, сообщил... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T19:06+0300

2024-05-12T19:06+0300

2024-05-12T19:06+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли город Скадовск Херсонской области ракетами HIMARS, в результате пострадали люди, часть населенного пункта осталась без света и воды, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, две ракеты сбили. Одна взорвалась у станции технического обслуживания автомобилей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды", - отметил глава региона.Сальдо добавил, что аварийные службы уже приступили к работе.ВСУ постоянно обстреливают российские регионы ракетными и беспилотными системами, из-за чего получает повреждения гражданская инфраструктура, гибнут и получают ранения мирные жители.

https://1prime.ru/20240512/bpla-848089835.html

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, всу