https://1prime.ru/20240512/skoda-848084650.html

СМИ узнали о возвращении любимого российскими семьями кроссовера Skoda

СМИ узнали о возвращении любимого российскими семьями кроссовера Skoda - 12.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о возвращении любимого российскими семьями кроссовера Skoda

Кроссовер Skoda Kodiaq, являвшийся самым востребованным SUV у бренда в время официального присутствия компании в России, снова вернулся на рынок, сообщил портал | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T16:07+0300

2024-05-12T16:07+0300

2024-05-12T16:07+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кроссовер Skoda Kodiaq, являвшийся самым востребованным SUV у бренда в время официального присутствия компании в России, снова вернулся на рынок, сообщил портал "Автоновости дня". Отмечается, что поставки Skoda Kodiaq осуществляют не только дилеры и специализирующиеся на импорте компании, но и частные продавцы.По данным портала, новый Skoda Kodiaq 2023 года выпуска по самой дешевой цене продает фирма из Благовещенска. Она предлагает доставит машину из Китая за 3 603 732 рубля (цена рассчитана по курсу валют на день публикации объявления). При этом Москве аналогичную машину продают намного дороже. "Забрать" его из наличия можно за 4 130 000 рублей.В указанных случаях говорится о версии с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 186 л.с. В ней также есть семиступенчатый "робот" DSG и передний привод. При этом в оснащение в числе прочего входят панорамная крыша, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, бесключевой доступ, электропривод багажника, беспроводная зарядка, автопарковщик, система контроля слепых зон и многое другое.Skoda Kodiaq помощнее с турбомотором объемом 2,0 литра, мощностью 220 л.с. и полным приводом обойдется от 4 200 000 рублей. Такую цену назначил мультибрендовый автосалон из Владивостока. В Москве цена составляет минимум 4 650 000 рублей.Портал отмечает, что самый дорогой Skoda Kodiaq в исполнении Sportline дилеры из Санкт-Петербурга предлагают 5 600 000 рублей. Он, помимо всего прочего, имеет оригинальные 19-дюймовые литые диски, спортивный обвес, черные рейлинги на крыше, черные корпуса боковых зеркал, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, акустику Bolero с 8 динамиками, десятицветную атмосферную подсветку интерьера и другие опции, сообщили "Автоновости дня".

https://1prime.ru/20240511/krossover-848062197.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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