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СМИ предрекли Украине падение Харькова
СМИ предрекли Украине падение Харькова - 12.05.2024, ПРАЙМ
СМИ предрекли Украине падение Харькова
Существует серьезная угроза падения Харькова из-за нехватки у ВСУ солдат и боеприпасов, пишет Sky News. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T19:44+0300
2024-05-12T19:44+0300
2024-05-12T19:44+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Существует серьезная угроза падения Харькова из-за нехватки у ВСУ солдат и боеприпасов, пишет Sky News.По данным издания, ввиду усиливающейся нехватки боеприпасов и военных, вооруженным силам Украины придется еще больше рассредоточить силы по линии фронта.Украинские военные заявляют, что повода для беспокойства нет, однако, как отмечает Sky News, наступление ВС РФ приведет к еще большему растягиванию сил ВСУ, уступающих в вооружении и подготовке."Существует реальная угроза того, что если Украина не сможет отразить наступление, то Харьков окажется под угрозой падения", — пишет издание.11 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
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украина, сво, харьков, харьковская область
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ХАРЬКОВ, Харьковская область
СМИ предрекли Украине падение Харькова
Sky: Харькову угрожает падение, поскольку ВСУ не хватает оружия и солдат
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ.
Существует серьезная угроза падения Харькова из-за нехватки у ВСУ солдат и боеприпасов, пишет Sky News
.
По данным издания, ввиду усиливающейся нехватки боеприпасов и военных, вооруженным силам Украины придется еще больше рассредоточить силы по линии фронта.
Украинские военные заявляют, что повода для беспокойства нет, однако, как отмечает Sky News, наступление ВС РФ приведет к еще большему растягиванию сил ВСУ, уступающих в вооружении и подготовке.
"Существует реальная угроза того, что если Украина не сможет отразить наступление, то Харьков окажется под угрозой падения", — пишет издание.
11 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.