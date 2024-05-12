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"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты - 12.05.2024, ПРАЙМ
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"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты
"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты - 12.05.2024, ПРАЙМ
"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты
Ряд депутатов бундестага одобрили предложение применять западные зенитные комплексы с территории государств-членов НАТО для уничтожения российских ракет над... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T10:36+0300
2024-05-12T10:37+0300
спецоперация на украине
германия
ракеты
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Ряд депутатов бундестага одобрили предложение применять западные зенитные комплексы с территории государств-членов НАТО для уничтожения российских ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.Ранее эту идею озвучил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Он призвал НАТО уничтожать российские ракеты над Украиной, применяя зенитные ракетные комплексы, расположенные в Польше или Румынии.Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, поддержал это призыв и со своей стороны заявил, что, используя "трансграничные" средства ПВО, государства Запада могут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.Аргументируя свою позицию, Кизеветтер отметил, что уничтожение российских ракет с территории стран НАТО "снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт". В качестве примера подобных действий он привел действия США, Великобритании и Франции в ходе апрельской атаки Ирана на Израиль.На призыв откликнулись и несколько парламентариев из партий правящей "светофорной" коалиции. В частности, депутат Агнешка Брюггер от "зеленых" признала "правильным" размещение средств противовоздушной обороны на границах соседствующих с Украиной государств для прикрытия ее западных регионов.Еще один "зеленый", глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер, тоже высказал одобрение по этому поводу: "В долгосрочной перспективе не нужно исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии".Правда, Хофрайтер сразу же заметил, что в настоящий момент идея по противодействию "не подлежит обсуждению", ведь сейчас главный приоритет – отправка вооружения и боеприпасов на саму Украину.В то же время депутат Маркус Фабер из фракции "Свободных демократов" согласился, что небо над приграничными регионами Украины "в принципе" можно прикрыть средствами ПВО, размещенными на территории стран НАТО. Но вместе с тем он отметил, что уже непосредственно сегодня наблюдается нехватка как пусковых установок, так и ракет.
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германия, ракеты
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ракеты
10:36 12.05.2024 (обновлено: 10:37 12.05.2024)
 
"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты

FAZ: в Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Ряд депутатов бундестага одобрили предложение применять западные зенитные комплексы с территории государств-членов НАТО для уничтожения российских ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее эту идею озвучил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Он призвал НАТО уничтожать российские ракеты над Украиной, применяя зенитные ракетные комплексы, расположенные в Польше или Румынии.
Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, поддержал это призыв и со своей стороны заявил, что, используя "трансграничные" средства ПВО, государства Запада могут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.
Аргументируя свою позицию, Кизеветтер отметил, что уничтожение российских ракет с территории стран НАТО "снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт". В качестве примера подобных действий он привел действия США, Великобритании и Франции в ходе апрельской атаки Ирана на Израиль.
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3 мая, 16:48
На призыв откликнулись и несколько парламентариев из партий правящей "светофорной" коалиции. В частности, депутат Агнешка Брюггер от "зеленых" признала "правильным" размещение средств противовоздушной обороны на границах соседствующих с Украиной государств для прикрытия ее западных регионов.
Еще один "зеленый", глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер, тоже высказал одобрение по этому поводу: "В долгосрочной перспективе не нужно исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии".
Правда, Хофрайтер сразу же заметил, что в настоящий момент идея по противодействию "не подлежит обсуждению", ведь сейчас главный приоритет – отправка вооружения и боеприпасов на саму Украину.
В то же время депутат Маркус Фабер из фракции "Свободных демократов" согласился, что небо над приграничными регионами Украины "в принципе" можно прикрыть средствами ПВО, размещенными на территории стран НАТО. Но вместе с тем он отметил, что уже непосредственно сегодня наблюдается нехватка как пусковых установок, так и ракет.
 
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