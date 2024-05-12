https://1prime.ru/20240512/svo-848078968.html
"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США
"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США
ВВС Украины переняли тактику американских летчиков времен войны во Вьетнаме, когда те позволяли средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя и... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:48+0300
2024-05-12T12:48+0300
2024-05-12T12:49+0300
спецоперация на украине
украина
ввс
тактика
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. ВВС Украины переняли тактику американских летчиков времен войны во Вьетнаме, когда те позволяли средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя и запускали ракету по источнику сигнала. Этот прием прозвали "дикой лаской", рассказывает издание Business Insider, ссылаясь на анализ видеозаписей.Согласно "дикой ласке", летчики позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, и по этому источнику наносится удар ракетами HARM (AGM-88). Эти ракеты Соединенные Штаты начали поставлять Украине в середине 2022 года, говорится в статье.Отмечается, что дальность действия ракет HARM достигает 150 км, при этом они способны обнаруживать и поражать радары даже после их отключения.Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс в беседе с изданием назвал описанную практику украинских пилотов применением "опыта западной военной мысли", отметив, что эта тактика связана с высоким риском, но дело того стоит.Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате ракет HARM. В частности, 16 апреля оборонное ведомство известило об уничтожении двух таких ракет.
https://1prime.ru/20240502/vsu-847838225.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ввс, тактика
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВВС, Тактика
"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США
BI: ВВС Украины применяют "вьетнамскую" тактику летчиков США "дикая ласка"
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ.
ВВС Украины переняли тактику американских летчиков времен войны во Вьетнаме, когда те позволяли средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя и запускали ракету по источнику сигнала. Этот прием прозвали "дикой лаской", рассказывает издание Business Insider
, ссылаясь на анализ видеозаписей.
Согласно "дикой ласке", летчики позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, и по этому источнику наносится удар ракетами HARM (AGM-88). Эти ракеты Соединенные Штаты начали поставлять Украине в середине 2022 года, говорится в статье.
Отмечается, что дальность действия ракет HARM достигает 150 км, при этом они способны обнаруживать и поражать радары даже после их отключения.
Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс в беседе с изданием назвал описанную практику украинских пилотов применением "опыта западной военной мысли", отметив, что эта тактика связана с высоким риском, но дело того стоит.
"Вопрос времени". На Западе раскрыли тактику двойного удара РФ на Украине
Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате ракет HARM. В частности, 16 апреля оборонное ведомство известило об уничтожении двух таких ракет.