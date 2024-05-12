https://1prime.ru/20240512/svo-848078968.html

"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США

"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США - 12.05.2024, ПРАЙМ

"Дикая ласка". Украинские летчики переняли "вьетнамскую" тактику США

ВВС Украины переняли тактику американских летчиков времен войны во Вьетнаме, когда те позволяли средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя и... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T12:48+0300

2024-05-12T12:48+0300

2024-05-12T12:49+0300

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. ВВС Украины переняли тактику американских летчиков времен войны во Вьетнаме, когда те позволяли средствам противовоздушной обороны противника обнаружить себя и запускали ракету по источнику сигнала. Этот прием прозвали "дикой лаской", рассказывает издание Business Insider, ссылаясь на анализ видеозаписей.Согласно "дикой ласке", летчики позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, и по этому источнику наносится удар ракетами HARM (AGM-88). Эти ракеты Соединенные Штаты начали поставлять Украине в середине 2022 года, говорится в статье.Отмечается, что дальность действия ракет HARM достигает 150 км, при этом они способны обнаруживать и поражать радары даже после их отключения.Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс в беседе с изданием назвал описанную практику украинских пилотов применением "опыта западной военной мысли", отметив, что эта тактика связана с высоким риском, но дело того стоит.Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате ракет HARM. В частности, 16 апреля оборонное ведомство известило об уничтожении двух таких ракет.

https://1prime.ru/20240502/vsu-847838225.html

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украина, ввс, тактика