https://1prime.ru/20240512/ukraina-848087856.html

"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО

"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО - 12.05.2024, ПРАЙМ

"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО

Оборона ВСУ в зоне СВО рушится из-за обстрелов российскими БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:46+0300

2024-05-12T17:46+0300

2024-05-12T17:47+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Оборона ВСУ в зоне СВО рушится из-за обстрелов российскими БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Когда над твоей головой роятся российские дроны, наносящие мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем", — сказал эксперт.Кривонос отметил, что фортификационные сооружения возведены Украиной не по всей линии фронта, поэтому иногда приходится отступать на незащищенную местность."Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично", — заключил отставной генерал.В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области

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