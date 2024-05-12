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"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Оборона ВСУ в зоне СВО рушится из-за обстрелов российскими БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей". | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T17:46+0300
2024-05-12T17:46+0300
2024-05-12T17:47+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Оборона ВСУ в зоне СВО рушится из-за обстрелов российскими БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Когда над твоей головой роятся российские дроны, наносящие мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем", — сказал эксперт.Кривонос отметил, что фортификационные сооружения возведены Украиной не по всей линии фронта, поэтому иногда приходится отступать на незащищенную местность."Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично", — заключил отставной генерал.В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Русские над нами". Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО
Генерал Кривонос: оборона ВСУ обваливается из-за мощных ударов дронов ВС РФ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Оборона ВСУ в зоне СВО рушится из-за обстрелов российскими БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
"Когда над твоей головой роятся российские дроны, наносящие мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем", — сказал эксперт.
Кривонос отметил, что фортификационные сооружения возведены Украиной не по всей линии фронта, поэтому иногда приходится отступать на незащищенную местность.
"Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично", — заключил отставной генерал.
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области
"Очень мрачно". На Западе сделали предупреждение Украине из-за Харькова