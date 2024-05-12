https://1prime.ru/20240512/zerno-848091167.html

В США рассказали, как заморозки в России повлияли на котировки зерна

В США рассказали, как заморозки в России повлияли на котировки зерна - 12.05.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, как заморозки в России повлияли на котировки зерна

Из-за майских заморозков в центральных регионах России котировки зерновых фьючерсов на Чикагской бирже достигли самых высоких значений с августа, пишет... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T20:23+0300

2024-05-12T20:23+0300

2024-05-12T20:23+0300

экономика

зерно

продовольствие

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Из-за майских заморозков в центральных регионах России котировки зерновых фьючерсов на Чикагской бирже достигли самых высоких значений с августа, пишет Bloomberg.Как отмечается, это произошло из-за того, что Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и некоторые оценки урожая, который ожидается в этом году, уже снижены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ России не по сезону морозная погода поразила ключевые районы выращивания пшеницы и масличных культур после ранней и необычно теплой весны, напоминает агентство. Некоторые посевы в черноземном поясе, в том числе в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, уже погибли из-за минусовых температур, сообщили местные власти.В тех регионах, где выращивают пшеницу, масличные культуры и кукурузу, была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, поскольку за последние две недели температура опускалась до минус шести градусов в течение нескольких ночей.Хотя пострадавшая территория — лишь часть от всех посевов страны, морозная погода может усугубить проблемы для сельскохозяйственных культур, отмечается в публикации.На прошлой неделе российский Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил оценку урожая пшеницы в стране в 2024–2025 годах до 91 миллиона тонн, что ниже предыдущего прогноза в 93 миллиона тонн. Общий объем производства зерна в России также снижается.Как отмечается, нынешние заморозки коснулись не только зерновых, но и других культур, в том числе масличных, также Россия может потерять треть урожая фруктов из-за непогоды.Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 12 мая заверил, что Россия в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.

https://1prime.ru/20240423/zerno-847599726.html

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зерно, продовольствие, дмитрий патрушев