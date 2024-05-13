https://1prime.ru/20240513/aktsii-848099399.html

"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций

"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций - 13.05.2024, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций

Группа "М.Видео-Эльдорадо" готовит дополнительную эмиссию 30 миллионов обыкновенных акций, выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:37+0300

2024-05-13T09:37+0300

2024-05-13T09:54+0300

россия

м.видео-эльдорадо

акции

эмиссия акций

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" готовит дополнительную эмиссию 30 миллионов обыкновенных акций, выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI, сообщает ритейлер.В компании полагают, что это позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений."Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявляет о решении совета директоров компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 миллионов обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала. …Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров – инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" – приобрести весь объем дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении.Структура размещения предполагает приобретение акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату и/или открытой подписки для неограниченного круга инвесторов. Остальные детали размещения компания пока не раскрыла.Вопрос о допэмиссии вынесен на годовое собрание акционеров, которое пройдет 14 июня.

https://1prime.ru/20240508/aktsii-848023903.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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