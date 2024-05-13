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"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций
"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций - 13.05.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций
Группа "М.Видео-Эльдорадо" готовит дополнительную эмиссию 30 миллионов обыкновенных акций, выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:37+0300
2024-05-13T09:54+0300
россия
м.видео-эльдорадо
акции
эмиссия акций
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" готовит дополнительную эмиссию 30 миллионов обыкновенных акций, выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI, сообщает ритейлер.В компании полагают, что это позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений."Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявляет о решении совета директоров компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 миллионов обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала. …Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров – инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" – приобрести весь объем дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении.Структура размещения предполагает приобретение акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату и/или открытой подписки для неограниченного круга инвесторов. Остальные детали размещения компания пока не раскрыла.Вопрос о допэмиссии вынесен на годовое собрание акционеров, которое пройдет 14 июня.
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россия, м.видео-эльдорадо, акции, эмиссия акций
РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо, Акции, эмиссия акций
09:37 13.05.2024 (обновлено: 09:54 13.05.2024)
 
"М.Видео-Эльдорадо" готовит допэмиссию 30 миллионов акций

"М.Видео-Эльдорадо" подготовит допэмиссию 30 миллионов акций

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина бытовой техники и электроники "М.Видео"
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" готовит дополнительную эмиссию 30 миллионов обыкновенных акций, выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI, сообщает ритейлер.
В компании полагают, что это позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявляет о решении совета директоров компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 миллионов обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала. …Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров – инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" – приобрести весь объем дополнительной эмиссии", - говорится в сообщении.
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Структура размещения предполагает приобретение акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату и/или открытой подписки для неограниченного круга инвесторов. Остальные детали размещения компания пока не раскрыла.
Вопрос о допэмиссии вынесен на годовое собрание акционеров, которое пройдет 14 июня.
 
РОССИЯМ.Видео-ЭльдорадоАкцииэмиссия акций
 
 
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