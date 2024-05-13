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В России оценили динамику продажи коньяка в 2024 году
В России оценили динамику продажи коньяка в 2024 году - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России оценили динамику продажи коньяка в 2024 году
Продажи коньяка в России за январь-апрель 2024 года выросли на 7,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 6%, следует из | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T08:34+0300
2024-05-13T08:34+0300
2024-05-13T08:34+0300
россия
росалкогольтабакконтроль
коньяк
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Продажи коньяка в России за январь-апрель 2024 года выросли на 7,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 2,622 миллиона декалитров, водки - 22,689 миллиона декалитров. Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 27,8%, до 11,025 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин - на 36,5%, до 4,498 миллиона декалитров, ликерных вин - на 67,2%, до 553,7 тысячи декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти четыре месяца на 20,1%, до 62,925 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 38,4% - до 8,095 миллиона декалитров.
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россия, росалкогольтабакконтроль, коньяк
РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль, коньяк
В России оценили динамику продажи коньяка в 2024 году
Росалкогольтабакконтроль: продажи коньяка в РФ в январе-апреле выросли на 7,3%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Продажи коньяка в России за январь-апрель 2024 года выросли на 7,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 2,622 миллиона декалитров, водки - 22,689 миллиона декалитров.
Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 27,8%, до 11,025 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин - на 36,5%, до 4,498 миллиона декалитров, ликерных вин - на 67,2%, до 553,7 тысячи декалитров.
В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти четыре месяца на 20,1%, до 62,925 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 38,4% - до 8,095 миллиона декалитров.