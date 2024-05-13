Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240513/avto-848100889.html
Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей
Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей - 13.05.2024, ПРАЙМ
Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей
Те автомобили, для которых не нашлись покупатели, могут быть выкуплены дилерами для собственного стока или стать собственностью дилерского центра, пишет... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:13+0300
2024-05-13T10:13+0300
россия
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_e19bfd326c4127fb07cd2adad2a96512.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Те автомобили, для которых не нашлись покупатели, могут быть выкуплены дилерами для собственного стока или стать собственностью дилерского центра, пишет njcar.ru.Согласно изданию, не все автомобили из дилерских центров удается успешно реализовать. Те авто, для которых не найдутся покупатели, имеют несколько вариантов реализации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧаще всего, в течение определенного времени, дилеры выкупают эти автомобили для собственного стока, говорится в публикации."Один из вариантов ускорить продажу - временно предоставить непроданные авто в качестве подменных для тех клиентов, чьи машины находятся в ремонте", — пишет издание со ссылкой на владельца сети дилерских центров.Другой вариант - передача непроданных автомобилей в другие регионы России, где может быть спрос на такие модели. Еще один способ - продажа автомобилей со скидками или на аукционе. Наиболее печальным вариантом является утилизация непроданных машин, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240511/inomarki-848060940.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863629_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_20f01d9d99ccc5b63e9a9b5557b1914e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
10:13 13.05.2024
 
Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей

njcar.ru: дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Те автомобили, для которых не нашлись покупатели, могут быть выкуплены дилерами для собственного стока или стать собственностью дилерского центра, пишет njcar.ru.
Согласно изданию, не все автомобили из дилерских центров удается успешно реализовать. Те авто, для которых не найдутся покупатели, имеют несколько вариантов реализации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Чаще всего, в течение определенного времени, дилеры выкупают эти автомобили для собственного стока, говорится в публикации.
"Один из вариантов ускорить продажу - временно предоставить непроданные авто в качестве подменных для тех клиентов, чьи машины находятся в ремонте", — пишет издание со ссылкой на владельца сети дилерских центров.
Другой вариант - передача непроданных автомобилей в другие регионы России, где может быть спрос на такие модели. Еще один способ - продажа автомобилей со скидками или на аукционе. Наиболее печальным вариантом является утилизация непроданных машин, заключили в издании.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
В России резко сократились продажи авто некитайских брендов, сообщили СМИ
11 мая, 09:53
 
РОССИЯАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала