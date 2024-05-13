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Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей

Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей - 13.05.2024, ПРАЙМ

Дилер раскрыл секретные способы продаж невостребованных автомобилей

Те автомобили, для которых не нашлись покупатели, могут быть выкуплены дилерами для собственного стока или стать собственностью дилерского центра, пишет... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:13+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Те автомобили, для которых не нашлись покупатели, могут быть выкуплены дилерами для собственного стока или стать собственностью дилерского центра, пишет njcar.ru.Согласно изданию, не все автомобили из дилерских центров удается успешно реализовать. Те авто, для которых не найдутся покупатели, имеют несколько вариантов реализации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧаще всего, в течение определенного времени, дилеры выкупают эти автомобили для собственного стока, говорится в публикации."Один из вариантов ускорить продажу - временно предоставить непроданные авто в качестве подменных для тех клиентов, чьи машины находятся в ремонте", — пишет издание со ссылкой на владельца сети дилерских центров.Другой вариант - передача непроданных автомобилей в другие регионы России, где может быть спрос на такие модели. Еще один способ - продажа автомобилей со скидками или на аукционе. Наиболее печальным вариантом является утилизация непроданных машин, заключили в издании.

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