https://1prime.ru/20240513/avto-848107171.html

Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg

Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg - 13.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg

Журнал "За рулем" поделился результатами сравнительного анализа нового внедорожника Lada Niva Travel и подержанного Volkswagen Touareg. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:34+0300

2024-05-13T12:34+0300

2024-05-13T12:34+0300

россия

авто

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83994/24/839942497_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_0fe4874be4334e5b0566c4cc3baf6f74.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Журнал "За рулем" поделился результатами сравнительного анализа нового внедорожника Lada Niva Travel и подержанного Volkswagen Touareg.Согласно изданию, новый внедорожник Lada Niva Travel стоит около 1,5 миллиона рублей, тогда как за эти же деньги на вторичном рынке можно купить Volkswagen Touareg 2011 года с пробегом 200 тысяч километров.Эксперты отметили отличное состояние интерьера Touareg, в то время как в Niva Travel отсутствуют подушки безопасности, а мультимедиа выглядит "архаично".Ко всему прочему, Volkswagen Touareg имеет проблемы с коррозией на кузове, а на багажнике спустянкоторое время начинает отслаиваться краска. Однако Lada Niva Travel может столкнуться с проблемой ржавчины гораздо раньше, особенно на кромке капота и нижней части проемов задних дверей.Отмечается, что Touareg имеет преимущество над Niva Travel в трехлитровом бензиновом V6 двигателе, надежности двигателей и коробок передач. Хотя обслуживание Touareg будет дороже, это гарантирует отсутствие дорогостоящего ремонта.Эксперты заключили, что стоимость каждого километра в обоих автомобилях близка, но формируется по-разному. Lada более доступна в обслуживании, в то время как Volkswagen определяется своей ликвидностью.

https://1prime.ru/20220826/837898668.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, новости