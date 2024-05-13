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Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg
Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg - 13.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg
Журнал "За рулем" поделился результатами сравнительного анализа нового внедорожника Lada Niva Travel и подержанного Volkswagen Touareg. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:34+0300
2024-05-13T12:34+0300
2024-05-13T12:34+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Журнал "За рулем" поделился результатами сравнительного анализа нового внедорожника Lada Niva Travel и подержанного Volkswagen Touareg.Согласно изданию, новый внедорожник Lada Niva Travel стоит около 1,5 миллиона рублей, тогда как за эти же деньги на вторичном рынке можно купить Volkswagen Touareg 2011 года с пробегом 200 тысяч километров.Эксперты отметили отличное состояние интерьера Touareg, в то время как в Niva Travel отсутствуют подушки безопасности, а мультимедиа выглядит "архаично".Ко всему прочему, Volkswagen Touareg имеет проблемы с коррозией на кузове, а на багажнике спустянкоторое время начинает отслаиваться краска. Однако Lada Niva Travel может столкнуться с проблемой ржавчины гораздо раньше, особенно на кромке капота и нижней части проемов задних дверей.Отмечается, что Touareg имеет преимущество над Niva Travel в трехлитровом бензиновом V6 двигателе, надежности двигателей и коробок передач. Хотя обслуживание Touareg будет дороже, это гарантирует отсутствие дорогостоящего ремонта.Эксперты заключили, что стоимость каждого километра в обоих автомобилях близка, но формируется по-разному. Lada более доступна в обслуживании, в то время как Volkswagen определяется своей ликвидностью.
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россия, авто, новости
Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и подержанный Volkswagen Touareg
Эксперты "ЗР" сравнили новую Lada Niva Travel и Volkswagen Touareg 2011 года
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
Журнал "За рулем" поделился
результатами сравнительного анализа нового внедорожника Lada Niva Travel и подержанного Volkswagen Touareg.
Согласно изданию, новый внедорожник Lada Niva Travel стоит около 1,5 миллиона рублей, тогда как за эти же деньги на вторичном рынке можно купить Volkswagen Touareg 2011 года с пробегом 200 тысяч километров.
Эксперты отметили отличное состояние интерьера Touareg, в то время как в Niva Travel отсутствуют подушки безопасности, а мультимедиа выглядит "архаично".
Ко всему прочему, Volkswagen Touareg имеет проблемы с коррозией на кузове, а на багажнике спустянкоторое время начинает отслаиваться краска. Однако Lada Niva Travel может столкнуться с проблемой ржавчины гораздо раньше, особенно на кромке капота и нижней части проемов задних дверей.
Отмечается, что Touareg имеет преимущество над Niva Travel в трехлитровом бензиновом V6 двигателе, надежности двигателей и коробок передач. Хотя обслуживание Touareg будет дороже, это гарантирует отсутствие дорогостоящего ремонта.
Эксперты заключили, что стоимость каждого километра в обоих автомобилях близка, но формируется по-разному. Lada более доступна в обслуживании, в то время как Volkswagen определяется своей ликвидностью.
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