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"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла
"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин в понедельник дали старт производству автомобилей по технологии полного цикла на... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:04+0300
2024-05-13T15:04+0300
авто
автозавод "москвич"
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин в понедельник дали старт производству автомобилей по технологии полного цикла на автозаводе "Москвич"."Москвич" продолжает развиваться, сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки, так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первые в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами. Помимо сварки будет покраска кузова и, тоже впервые в России, наверно, усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учетом наших климатических условий. А дальше, конечно, будем углублять локализацию, и самое главное - создавать собственный автомобиль", - сказал Собянин.Когогин отметил, что все планы выполняются по графику. "Конечно, сегодня автомобиль, поставляемый в страну, часто условно соответствует нашим климатическим условиям. В этом автомобиле все эти проблемы мы решаем усиленным антикоррозионным покрытием, способностью автомобиля работать в условиях низких температур. Уверены, что та программа по локализации, которую мы наметили, будет выполнена в полном объеме... будет потом переход на собственный металл и штамповку", - добавил Когогин.Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, переход на производство по технологии полного цикла сократит логистические расходы предприятия до 25%. Для этого на заводе была смонтирована новая современная роботизированная система сварочного оборудования, на предприятии было создано 490 новых рабочих мест. На новой линии было собрано более 70 тестовых автомобилей, которые успешно прошли все необходимые проверки. Впервые для клиентов появится опция окраски машины в два цвета: черная крыша и кузов - в любом из пяти представленных в модельной линейке цветов.Продажи автомобилей "Москвич" стартовали в марте 2023 года, тогда объем продаж составил 15,3 тысячи машин. Сегодня их можно купить в 53 городах России, действуют 85 дилерских центров. Правительство Москвы обеспечило сохранение трудового коллектива предприятия, на сегодняшний день в штате компании трудоустроено 1 448 человек.О ЗАВОДЕВ марте 2022 года французский автоконцерн Renault приостановил деятельность в РФ. К середине мая принадлежавший организации автозавод ЗАО "Рено Россия" в Москве мощностью до 180 тысяч автомобилей в год передали правительству столицы. В июне предприятие переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Власти Москвы в июле подписали с ПАО "Камаз" соглашение о сотрудничестве. В июле 2023 года "Москвич" заключил с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт, в рамках которого организация взяла на себя обязательства по локализации компонентов для производства электромобилей "Москвич" и автомобилей "Москвич" с двигателем внутреннего сгорания. В соответствии с утвержденными планами возрождение завода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет.
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авто, автозавод "москвич"
Авто, автозавод "Москвич"
15:04 13.05.2024
 
"Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин в понедельник дали старт производству автомобилей по технологии полного цикла на автозаводе "Москвич".
"Москвич" продолжает развиваться, сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки, так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первые в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами. Помимо сварки будет покраска кузова и, тоже впервые в России, наверно, усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учетом наших климатических условий. А дальше, конечно, будем углублять локализацию, и самое главное - создавать собственный автомобиль", - сказал Собянин.
Когогин отметил, что все планы выполняются по графику. "Конечно, сегодня автомобиль, поставляемый в страну, часто условно соответствует нашим климатическим условиям. В этом автомобиле все эти проблемы мы решаем усиленным антикоррозионным покрытием, способностью автомобиля работать в условиях низких температур. Уверены, что та программа по локализации, которую мы наметили, будет выполнена в полном объеме... будет потом переход на собственный металл и штамповку", - добавил Когогин.
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14:09
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, переход на производство по технологии полного цикла сократит логистические расходы предприятия до 25%. Для этого на заводе была смонтирована новая современная роботизированная система сварочного оборудования, на предприятии было создано 490 новых рабочих мест. На новой линии было собрано более 70 тестовых автомобилей, которые успешно прошли все необходимые проверки. Впервые для клиентов появится опция окраски машины в два цвета: черная крыша и кузов - в любом из пяти представленных в модельной линейке цветов.
Продажи автомобилей "Москвич" стартовали в марте 2023 года, тогда объем продаж составил 15,3 тысячи машин. Сегодня их можно купить в 53 городах России, действуют 85 дилерских центров. Правительство Москвы обеспечило сохранение трудового коллектива предприятия, на сегодняшний день в штате компании трудоустроено 1 448 человек.
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О ЗАВОДЕ
В марте 2022 года французский автоконцерн Renault приостановил деятельность в РФ. К середине мая принадлежавший организации автозавод ЗАО "Рено Россия" в Москве мощностью до 180 тысяч автомобилей в год передали правительству столицы. В июне предприятие переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Власти Москвы в июле подписали с ПАО "Камаз" соглашение о сотрудничестве. В июле 2023 года "Москвич" заключил с Минпромторгом России специальный инвестиционный контракт, в рамках которого организация взяла на себя обязательства по локализации компонентов для производства электромобилей "Москвич" и автомобилей "Москвич" с двигателем внутреннего сгорания. В соответствии с утвержденными планами возрождение завода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет.
 
Автоавтозавод "Москвич"
 
 
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