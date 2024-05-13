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В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ

В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ

В Lamborghini признали, что китайские автомобили могут бросить вызов новому Urus, так как у "китайцев" есть одно преимущество, из-за недооценивать их было бы... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:03+0300

2024-05-13T09:03+0300

2024-05-13T09:47+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Lamborghini признали, что китайские автомобили могут бросить вызов новому Urus, так как у "китайцев" есть одно преимущество, из-за недооценивать их было бы большой ошибкой, рассказал журналистам руководитель исследований и разработок марки Рувен Мор, его словам приводит автомобильное издание "Газеты.ру" Motor.Так, эксперт поделился, что существенным преимуществом китайских автомобильных марок является скорость разработки новинок, однако он также усомнился в том, что технологии Китая лучше западных. Тем не менее, Lamborghini опасается сотрудничества с китайскими марками машин.По его словам, эта тенденция интересна тем, что в то же время Lamborghini не видит конкурента в Ferrari Purosangue, которая может легко сместить его первенство в люкс-сегменте.

https://1prime.ru/20240512/belgorod-848089707.html

китай

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мир, lamborghini, ferrari, авто, китай