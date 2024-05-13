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В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ
В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ
В Lamborghini признали, что китайские автомобили могут бросить вызов новому Urus, так как у "китайцев" есть одно преимущество, из-за недооценивать их было бы... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:03+0300
2024-05-13T09:47+0300
мир
lamborghini
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авто
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Lamborghini признали, что китайские автомобили могут бросить вызов новому Urus, так как у "китайцев" есть одно преимущество, из-за недооценивать их было бы большой ошибкой, рассказал журналистам руководитель исследований и разработок марки Рувен Мор, его словам приводит автомобильное издание "Газеты.ру" Motor.Так, эксперт поделился, что существенным преимуществом китайских автомобильных марок является скорость разработки новинок, однако он также усомнился в том, что технологии Китая лучше западных. Тем не менее, Lamborghini опасается сотрудничества с китайскими марками машин.По его словам, эта тенденция интересна тем, что в то же время Lamborghini не видит конкурента в Ferrari Purosangue, которая может легко сместить его первенство в люкс-сегменте.
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мир, lamborghini, ferrari, авто, китай
МИР, Lamborghini, Ferrari, Авто, КИТАЙ
09:03 13.05.2024 (обновлено: 09:47 13.05.2024)
 
В Lamborghini испугались конкуренции с "китайцами", пишет СМИ

В Lamborghini признали, что "китайцы" могут бросить вызов новому Urus

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lamborghini 400GT Espada
Автомобиль Lamborghini 400GT Espada - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Lamborghini признали, что китайские автомобили могут бросить вызов новому Urus, так как у "китайцев" есть одно преимущество, из-за недооценивать их было бы большой ошибкой, рассказал журналистам руководитель исследований и разработок марки Рувен Мор, его словам приводит автомобильное издание "Газеты.ру" Motor.
Так, эксперт поделился, что существенным преимуществом китайских автомобильных марок является скорость разработки новинок, однако он также усомнился в том, что технологии Китая лучше западных. Тем не менее, Lamborghini опасается сотрудничества с китайскими марками машин.
По его словам, эта тенденция интересна тем, что в то же время Lamborghini не видит конкурента в Ferrari Purosangue, которая может легко сместить его первенство в люкс-сегменте.
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МИРLamborghiniFerrariАвтоКИТАЙ
 
 
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