https://1prime.ru/20240513/avtovaz-848108929.html
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Список моделей
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Список моделей - 13.05.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Список моделей
АвтоВАЗ поднял цены на большинство автомобилей марки "Лада". При этом корректировка не затронула модель Lada Vesta, а также базовую Granta. К такому выводу... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:08+0300
2024-05-13T13:08+0300
2024-05-13T13:08+0300
автоваз
lada granta
lada
lada vesta
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. АвтоВАЗ поднял цены на большинство автомобилей марки "Лада". При этом корректировка не затронула модель Lada Vesta, а также базовую Granta. К такому выводу пришел Autonews.ru.В последний раз автоконцерн повышал стоимость своей продукции примерно полгода назад. При этом стоимость базовой модели "Гранты" осталась прежней - в пределах 700 тысяч рублей. А четырехдверка в версии "классик" теперь стоит 851 тысячу - то есть, подорожала на 50 тысяч. Также подорожали машины в комплектациях "классик" с кондиционером. Теперь цены на них начинаются от 900 и 911 тысяч, они выросли также примерно на 50 - 52 тысяч рублей. Стоимость седана в версиях "комфорт" теперь превышает миллион рублей. Ранее россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - ее кузов обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.Ранее АвтоВАЗ сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
https://1prime.ru/20240506/lada-847938825.html
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автоваз, lada granta, lada, lada vesta, авто, спрос на легковые авто
АвтоВАЗ, Lada Granta, Lada, Lada Vesta, Авто, спрос на легковые авто
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Список моделей
Autonews: АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada примерно на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
АвтоВАЗ поднял цены на большинство автомобилей марки "Лада". При этом корректировка не затронула модель Lada Vesta, а также базовую Granta. К такому выводу пришел Autonews.ru
.
В последний раз автоконцерн повышал стоимость своей продукции примерно полгода назад. При этом стоимость базовой модели "Гранты" осталась прежней - в пределах 700 тысяч рублей. А четырехдверка в версии "классик" теперь стоит 851 тысячу - то есть, подорожала на 50 тысяч.
Также подорожали машины в комплектациях "классик" с кондиционером. Теперь цены на них начинаются от 900 и 911 тысяч, они выросли также примерно на 50 - 52 тысяч рублей. Стоимость седана в версиях "комфорт" теперь превышает миллион рублей.
Ранее россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - ее кузов обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.
Ранее АвтоВАЗ сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет