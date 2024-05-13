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В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома

В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома

В Белгороде завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, спасены 17 человек, 15 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T06:53+0300

2024-05-13T06:53+0300

2024-05-13T06:54+0300

спецоперация на украине

белгород

мчс

обрушение дома

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Белгороде завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, спасены 17 человек, 15 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В сообщении МЧС отмечается: "Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил, что Вооруженные силы Украины провели массированный обстрел Белгорода, в результате которого в десятиэтажном доме обрушился подъезд. СК РФ по факту обстрела возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на понедельник МЧС сообщило, что число жертв обрушения увеличилось до 15 человек.

https://1prime.ru/20240512/belgorod-848093607.html

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белгород, мчс, обрушение дома