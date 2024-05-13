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В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома
В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома
В Белгороде завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, спасены 17 человек, 15 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T06:53+0300
2024-05-13T06:54+0300
спецоперация на украине
белгород
мчс
обрушение дома
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Белгороде завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, спасены 17 человек, 15 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. В сообщении МЧС отмечается: "Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил, что Вооруженные силы Украины провели массированный обстрел Белгорода, в результате которого в десятиэтажном доме обрушился подъезд. СК РФ по факту обстрела возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на понедельник МЧС сообщило, что число жертв обрушения увеличилось до 15 человек.
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белгород, мчс, обрушение дома
Спецоперация на Украине, БЕЛГОРОД, МЧС, обрушение дома
06:53 13.05.2024 (обновлено: 06:54 13.05.2024)
 
В Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома

МЧС: в Белгороде завершились спасательные работы на месте обрушения дома

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Белгороде завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома, спасены 17 человек, 15 погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В сообщении МЧС отмечается: "Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими".
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Гладков сообщил о повреждении пяти домов в Белгороде из-за обстрела ВСУ
Вчера, 22:41
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил, что Вооруженные силы Украины провели массированный обстрел Белгорода, в результате которого в десятиэтажном доме обрушился подъезд. СК РФ по факту обстрела возбудил уголовное дело о теракте. В ночь на понедельник МЧС сообщило, что число жертв обрушения увеличилось до 15 человек.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛГОРОДМЧСобрушение дома
 
 
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