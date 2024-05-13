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"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом
Российские войска, как сообщали в Минобороны страны, стремительно освобождают населенные пункты в Харьковской области. Владимир Зеленский пожаловался на эти... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:53+0300
2024-05-13T10:53+0300
спецоперация на украине
харьков
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российские войска, как сообщали в Минобороны страны, стремительно освобождают населенные пункты в Харьковской области. Владимир Зеленский пожаловался на эти события, из-за чего столкнулся с жесткой критикой в соцсети Х."Месяцами ты использовал Харьков и близлежащие деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде. Все, что сейчас происходит, — результат твоих преступлений против мирных людей", - заявил пользователь Gabe.Он добавил, что Харьков станет российским городом. Сдать город также призвал Liberum Orationem, подчеркнув, что ВСУ не поможет никакая западная поддержка."России нужно уже взять столицу", — сказал Joel Hernandez.
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харьков, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, Владимир Зеленский, ВСУ
10:53 13.05.2024
 
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом

Пользователи соцсети X раскритиковали Зеленского за его жалобы на события в Харькове

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российские войска, как сообщали в Минобороны страны, стремительно освобождают населенные пункты в Харьковской области. Владимир Зеленский пожаловался на эти события, из-за чего столкнулся с жесткой критикой в соцсети Х.
"Месяцами ты использовал Харьков и близлежащие деревни для запуска ракет по мирным жителям в Белгороде. Все, что сейчас происходит, — результат твоих преступлений против мирных людей", - заявил пользователь Gabe.
Он добавил, что Харьков станет российским городом. Сдать город также призвал Liberum Orationem, подчеркнув, что ВСУ не поможет никакая западная поддержка.
"России нужно уже взять столицу", — сказал Joel Hernandez.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Нам недостаточно. Зеленский снова по-хамски обратился к Западу
11 мая, 10:05
 
Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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