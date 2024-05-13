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"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом
Соединенные Штаты попытаются снизить значимость территорий, потерянных ВСУ в Харьковской области. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:12+0300
2024-05-13T17:12+0300
спецоперация на украине
харьков
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты попытаются снизить значимость территорий, потерянных ВСУ в Харьковской области. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka."Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения", - сказал он.Политолог напомнил, что США на фоне выборов президента в ноябре будут преуменьшать значение потерь, чтобы не показать "поражение" курса госсекретаря Энтони Блинкена.Министерство обороны России сообщало, что вооруженные силы страны освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья на харьковском направлении.
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харьков, сша, всу
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, США, ВСУ
17:12 13.05.2024
 
"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

Политолог Бортник: США хотят приуменьшить значимость возможной потери Харькова

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты попытаются снизить значимость территорий, потерянных ВСУ в Харьковской области. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
"Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения", - сказал он.
Политолог напомнил, что США на фоне выборов президента в ноябре будут преуменьшать значение потерь, чтобы не показать "поражение" курса госсекретаря Энтони Блинкена.
Министерство обороны России сообщало, что вооруженные силы страны освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья на харьковском направлении.
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Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВСШАВСУ
 
 
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