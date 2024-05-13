https://1prime.ru/20240513/kharkov-848117862.html

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ

"США будут пытаться". В Киеве раскрыли, что случилось под Харьковом

Соединенные Штаты попытаются снизить значимость территорий, потерянных ВСУ в Харьковской области. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T17:12+0300

2024-05-13T17:12+0300

2024-05-13T17:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты попытаются снизить значимость территорий, потерянных ВСУ в Харьковской области. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka."Это для нас любой город на нашей территории — это катастрофа, а с точки зрения американской — да, это просто продолжаются бои местного значения", - сказал он.Политолог напомнил, что США на фоне выборов президента в ноябре будут преуменьшать значение потерь, чтобы не показать "поражение" курса госсекретаря Энтони Блинкена.Министерство обороны России сообщало, что вооруженные силы страны освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья на харьковском направлении.

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харьков, сша, всу