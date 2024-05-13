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Штаты поощряли Индию закупать нефть РФ по сниженной цене, признал посол США - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240513/neft-848126098.html
Штаты поощряли Индию закупать нефть РФ по сниженной цене, признал посол США
Штаты поощряли Индию закупать нефть РФ по сниженной цене, признал посол США - 13.05.2024, ПРАЙМ
Штаты поощряли Индию закупать нефть РФ по сниженной цене, признал посол США
США поощряли Индию закупать российскую нефть, но по ценам, соответствующим введенному на Западе "потолку" стоимости российского топлива, заявил посол США в... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T18:56+0300
2024-05-13T19:05+0300
экономика
потолок цен на нефть
индия
сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – ПРАЙМ. США поощряли Индию закупать российскую нефть, но по ценам, соответствующим введенному на Западе "потолку" стоимости российского топлива, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти. При этом после начала специальной военной операции США публично призывали страны, включая Индию, снизить свою зависимость от российских источников энергии. В начале 2022 года тогдашний заместитель министра национальной безопасности США Дейлип Сингх посетил Дели, где заявили о "последствиях", если Индия продолжит наращивать импорт российских энергоносителей. "Они (Индия – ред.) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по предельной цене; это не было нарушением. Это был план политики, потому что.. мы не хотели, чтобы цена на нее (нефть - ред.) росла, и они выполнили его", - цитирует его выступление на мероприятии Совета по международным отношениям телеканал Wion. Как отмечает телеканал, "комментарии посла свидетельствуют об изменении политики США в отношении импорта Индией российских энергоносителей". Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно признавал, что на Индию оказывается давление с целью заставить ее воздержаться от закупок российской нефти. Во время выступления в Амритсаре на прошлой неделе Джайшанкар заявил, что цены на бензин выросли бы как минимум на 20 рупий за литр, если бы Индия поддалась этому давлению. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
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потолок цен на нефть, индия, сша
Экономика, потолок цен на нефть, ИНДИЯ, США
18:56 13.05.2024 (обновлено: 19:05 13.05.2024)
 
Штаты поощряли Индию закупать нефть РФ по сниженной цене, признал посол США

Посол США в Индии: США поощряли Индию следовать "потолку" цен на нефть из РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – ПРАЙМ. США поощряли Индию закупать российскую нефть, но по ценам, соответствующим введенному на Западе "потолку" стоимости российского топлива, заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти.
При этом после начала специальной военной операции США публично призывали страны, включая Индию, снизить свою зависимость от российских источников энергии. В начале 2022 года тогдашний заместитель министра национальной безопасности США Дейлип Сингх посетил Дели, где заявили о "последствиях", если Индия продолжит наращивать импорт российских энергоносителей.
"Они (Индия – ред.) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по предельной цене; это не было нарушением. Это был план политики, потому что.. мы не хотели, чтобы цена на нее (нефть - ред.) росла, и они выполнили его", - цитирует его выступление на мероприятии Совета по международным отношениям телеканал Wion.
Как отмечает телеканал, "комментарии посла свидетельствуют об изменении политики США в отношении импорта Индией российских энергоносителей".
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Эксперты спрогнозировали объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+
11 мая, 08:38
Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно признавал, что на Индию оказывается давление с целью заставить ее воздержаться от закупок российской нефти. Во время выступления в Амритсаре на прошлой неделе Джайшанкар заявил, что цены на бензин выросли бы как минимум на 20 рупий за литр, если бы Индия поддалась этому давлению.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
 
Экономикапотолок цен на нефтьИНДИЯСША
 
 
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