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FT: крупные нефтяные компании в США обвинили в сговоре для завышения цен
FT: крупные нефтяные компании в США обвинили в сговоре для завышения цен - 13.05.2024, ПРАЙМ
FT: крупные нефтяные компании в США обвинили в сговоре для завышения цен
Крупные американские компании на рынке сланцевой нефти получили судебные иски с обвинением в сговоре с целью сокращения добычи нефти и повышения цен, сообщает... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:40+0300
2024-05-13T15:40+0300
2024-05-13T15:40+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Крупные американские компании на рынке сланцевой нефти получили судебные иски с обвинением в сговоре с целью сокращения добычи нефти и повышения цен, сообщает Financial Times. Как пишет издание, ряд компаний-производителей сланцевой нефти в США столкнулись "с шквалом судебных исков", в которых утверждается, что они "вступили в сговор с целью сокращения добычи и повышения цен". Как уточняется, среди компаний, получивших соответствующие коллективные иски, есть ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy. Исков же, добавляет издание, не меньше десяти, а последний был подан в понедельник в окружной суд Нью-Мексико.
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нефть, сша, новости
Энергетика, Нефть, США, Новости
FT: крупные нефтяные компании в США обвинили в сговоре для завышения цен
FT: крупные нефтяные компании в США получили судебные иски с обвинением в сговоре
ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Крупные американские компании на рынке сланцевой нефти получили судебные иски с обвинением в сговоре с целью сокращения добычи нефти и повышения цен, сообщает Financial Times.
Как пишет издание, ряд компаний-производителей сланцевой нефти в США столкнулись "с шквалом судебных исков", в которых утверждается, что они "вступили в сговор с целью сокращения добычи и повышения цен".
Как уточняется, среди компаний, получивших соответствующие коллективные иски, есть ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy. Исков же, добавляет издание, не меньше десяти, а последний был подан в понедельник в окружной суд Нью-Мексико.
Цены на нефть снизились на фоне слабого спроса, укрепления доллар