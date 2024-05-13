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В России могут вдвое увеличить страховое возмещение в рамках ОСАГО - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В России могут вдвое увеличить страховое возмещение в рамках ОСАГО
В России могут вдвое увеличить страховое возмещение в рамках ОСАГО - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России могут вдвое увеличить страховое возмещение в рамках ОСАГО
Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:10+0300
2024-05-13T12:16+0300
кабмин
законопроект
осаго
авто
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, копия проекта заключения имеется в распоряжении РИА Новости.Законопроект поступил в Госдуму в июле 2023 года от депутатов фракции "Новые люди"."Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) ... Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - следует из проекта заключения правительства.Отмечается, что реализация предлагаемых положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения."Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО", - пояснили авторы проекта заключения.По их словам, в ходе проводимого Центральным банком РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что с наибольшей долей ДТП, документы по которым оформлены без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО.
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законопроект, осаго, авто
Кабмин, законопроект, ОСАГО, Авто
12:10 13.05.2024 (обновлено: 12:16 13.05.2024)
 
В России могут вдвое увеличить страховое возмещение в рамках ОСАГО

Кабмин поддержал проект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО до 200 тыс руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кабмин поддержал законопроект, который увеличивает страховое возмещение в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, копия проекта заключения имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект поступил в Госдуму в июле 2023 года от депутатов фракции "Новые люди".
"Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) ... Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - следует из проекта заключения правительства.
Отмечается, что реализация предлагаемых положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения.
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"Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО, что приведет к убыточности страховой отрасли и снижению экономической заинтересованности страховщиков в реализации ОСАГО", - пояснили авторы проекта заключения.
По их словам, в ходе проводимого Центральным банком РФ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что с наибольшей долей ДТП, документы по которым оформлены без участия сотрудников полиции, наиболее выражены показатели, косвенно свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков, осуществляющих ОСАГО.
 
КабминзаконопроектОСАГОАвто
 
 
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