https://1prime.ru/20240513/situatsiya-848129039.html

Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России

Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России - 13.05.2024, ПРАЙМ

Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России

Обстановка для Киева в конфликта складывается не просто плохо, она ухудшается в каждым днем, отмечает американский телеканал CNN. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T23:20+0300

2024-05-13T23:20+0300

2024-05-13T23:21+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Обстановка для Киева в конфликта складывается не просто плохо, она ухудшается в каждым днем, отмечает американский телеканал CNN."Новости не просто плохие, ежедневно становится все хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", — указано в заявлении.По данным телеканала, украинская армия признает тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева."Для Киева наступил ночной кошмар", — подытожил CNN.На телеканале признали, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС России, особенно в Волчанске. Минобороны России ранее сообщало, что российские войска "Север" заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. 11 мая ведомство сообщило, что в этой области армия России заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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всу, харьков, наступление