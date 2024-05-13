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Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240513/situatsiya-848129039.html
Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России
Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России - 13.05.2024, ПРАЙМ
Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России
Обстановка для Киева в конфликта складывается не просто плохо, она ухудшается в каждым днем, отмечает американский телеканал CNN. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T23:20+0300
2024-05-13T23:21+0300
спецоперация на украине
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харьков
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Обстановка для Киева в конфликта складывается не просто плохо, она ухудшается в каждым днем, отмечает американский телеканал CNN."Новости не просто плохие, ежедневно становится все хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", — указано в заявлении.По данным телеканала, украинская армия признает тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева."Для Киева наступил ночной кошмар", — подытожил CNN.На телеканале признали, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС России, особенно в Волчанске. Минобороны России ранее сообщало, что российские войска "Север" заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. 11 мая ведомство сообщило, что в этой области армия России заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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всу, харьков, наступление
Спецоперация на Украине, ВСУ, ХАРЬКОВ, наступление
23:20 13.05.2024 (обновлено: 23:21 13.05.2024)
 
Телеканал CNN заявил о "ночном кошмаре" Киева из-за продвижения России

CNN: ситуация Киева в конфликте не просто плохая, она продолжает ухудшаться

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Обстановка для Киева в конфликта складывается не просто плохо, она ухудшается в каждым днем, отмечает американский телеканал CNN.
"Новости не просто плохие, ежедневно становится все хуже… У России есть импульс, не похожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация", — указано в заявлении.
По данным телеканала, украинская армия признает тактические успехи Москвы и "значительное ухудшение" положения Киева.
"Для Киева наступил ночной кошмар", — подытожил CNN.
На телеканале признали, что дальнейшее отступление приведет к потере всех еще подконтрольных ВСУ территорий ДНР, которые Киев и Запад считают входящими в Донецкую область Украины.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Bloomberg: ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область
14:29
Украинский лидер Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС России, особенно в Волчанске.
Минобороны России ранее сообщало, что российские войска "Север" заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. 11 мая ведомство сообщило, что в этой области армия России заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
 
Спецоперация на УкраинеВСУХАРЬКОВнаступление
 
 
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