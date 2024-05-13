В России начались продажи новых Skoda и BMW
Autonews: в Россию привезли новые BMW X1, Skoda Kamiq GT и Suzuki Jimny
© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонцерн BMW представил новое поколение седана 3-й серии
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Портал Autonews.ru перечислил несколько популярных моделей, прибывших в Россию по альтернативным каналам поставок, и назвал их стоимость у разных дилеров.
Одна из столичных компаний, которая специализируется на поставках машин из Китая, анонсирует скорый старт продаж минивэна Li Mega. Ее примерная стоимость 10,7 миллиона рублей. В сама Китае - на три миллиона дешевле, как отмечает портал. В другом дилерском центре появились электрические кроссоверы Zeekr X с русским меню. Стоимость - пять миллионов.
В Москве также можно купить и кроссовер BMW X. Модель пришла по параллельному импорту. Немец 2023 года выпуска продается за 6,5 миллиона рублей. В столице также можно найти седаны Volkswagen Passat, предназначенные для китайского рынка. За экземпляр из новой партии придется заплатить пять миллионов. Еще одна московская новинка — седан Honda Crider за два с половиной миллиона.
Ранее портал "Автоновости дня" сообщил, что кроссовер Skoda Kodiaq - самый востребованный у россиян - снова вернулся на отечественный рынок. По самой дешевой цене эту машину продает фирма из Благовещенска - за 3,6 миллиона рублей. При этом в Москве такая же модель стоит уже четыре миллиона.