https://1prime.ru/20240513/skoda--848110302.html

В России начались продажи новых Skoda и BMW

В России начались продажи новых Skoda и BMW - 13.05.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи новых Skoda и BMW

Портал Autonews.ru перечислил несколько популярных моделей, прибывших в Россию по альтернативным каналам поставок, и назвал их стоимость у разных дилеров. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:35+0300

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2024-05-13T13:35+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Портал Autonews.ru перечислил несколько популярных моделей, прибывших в Россию по альтернативным каналам поставок, и назвал их стоимость у разных дилеров. Одна из столичных компаний, которая специализируется на поставках машин из Китая, анонсирует скорый старт продаж минивэна Li Mega. Ее примерная стоимость 10,7 миллиона рублей. В сама Китае - на три миллиона дешевле, как отмечает портал. В другом дилерском центре появились электрические кроссоверы Zeekr X с русским меню. Стоимость - пять миллионов. В Москве также можно купить и кроссовер BMW X. Модель пришла по параллельному импорту. Немец 2023 года выпуска продается за 6,5 миллиона рублей. В столице также можно найти седаны Volkswagen Passat, предназначенные для китайского рынка. За экземпляр из новой партии придется заплатить пять миллионов. Еще одна московская новинка — седан Honda Crider за два с половиной миллиона. Ранее портал "Автоновости дня" сообщил, что кроссовер Skoda Kodiaq - самый востребованный у россиян - снова вернулся на отечественный рынок. По самой дешевой цене эту машину продает фирма из Благовещенска - за 3,6 миллиона рублей. При этом в Москве такая же модель стоит уже четыре миллиона.

https://1prime.ru/20240512/skoda-848084650.html

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авто, skoda, bmw, volkswagen, honda