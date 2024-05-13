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Центробанк установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

Центробанк установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO - 13.05.2024, ПРАЙМ

Центробанк установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

ЦБ РФ в ходе надзорных мероприятий установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO, следует из письма регулятора, опубликованного Национальной... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T21:51+0300

2024-05-13T21:51+0300

2024-05-13T21:51+0300

банк россии

брокеры

ipo

конфликт

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе надзорных мероприятий установил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO, следует из письма регулятора, опубликованного Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). "В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов, возникающих в их деятельности, в том числе не учитывают информацию о конфликтах интересов, возникающих в их деятельности при участии в IPO", - говорится в письме. Так, не все брокеры, имеющие договор с эмитентом (акционером эмитента) по привлечению инвесторов для участия в IPO, квалифицируют в качестве конфликта интересов одновременное оказание услуг эмитенту и инвесторам, не принимают меры по управлению им и предотвращению его реализации, указывает ЦБ. В частности, выявлен случай, когда брокер не дал клиентам возможности в мобильном приложении самостоятельно установить цену участия в IPO, а выставил ее по верхней границе ценового диапазона, отмечает ЦБ. Также регулятор выявил случай конфликта интересов, связанный с действиями брокера в условиях "переподписки". Брокер выставил заявку в собственных интересах, ухудшив условия исполнения заявок клиентов, поскольку уменьшил аллокацию, что зачастую повышает цену IPO. Наконец, ЦБ РФ обратил внимание на случай, когда брокер при участии в процессе IPO одновременно оказывает эмитенту услуги по андеррайтингу, а клиентам - услуги по брокерскому обслуживанию. "Брокер при наличии усмотрения для обеих сторон (т.е. когда брокер в отсутствие всех необходимых параметров для совершения сделки в поручении клиента определяет их самостоятельно, исходя из обязанности действовать добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях), действует в условиях конфликта интересов. В рамках услуги по брокерскому обслуживанию усмотрение брокера в отношении цены может присутствовать, в том числе при подаче клиентом "лимитного" поручения (покупка не выше определенной цены)", - заключает ЦБ РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брокеры, ipo, конфликт