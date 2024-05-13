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Генсек НАТО: бессмысленно восстанавливать Украину, если она проиграет

Генсек НАТО: бессмысленно восстанавливать Украину, если она проиграет - 13.05.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО: бессмысленно восстанавливать Украину, если она проиграет

Если Украина проиграет, бессмысленно будет ее восстанавливать, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T18:18+0300

2024-05-13T18:18+0300

2024-05-13T18:18+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ. Если Украина проиграет, бессмысленно будет ее восстанавливать, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории."Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — отметил он. Столтенберг указал, что в текущее время главной задачей Североатлантического альянса является стабильность военной помощи Киеву.Кроме этого, он сообщил, что собирается помочь Украине "стать полноправным членом альянса".Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".

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украина, нато, военная помощь украине, вступление украины в нато