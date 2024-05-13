https://1prime.ru/20240513/svo-848096142.html

ВС РФ атаковали аэродром, который использовался для ударов по Белгороду

ВС РФ атаковали аэродром, который использовался для ударов по Белгороду - 13.05.2024, ПРАЙМ

ВС РФ атаковали аэродром, который использовался для ударов по Белгороду

Российская авиация нанесла удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T07:26+0300

2024-05-13T07:26+0300

2024-05-13T07:38+0300

спецоперация на украине

вс россии

удар

аэродром

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российская авиация нанесла удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих коллег. По словам Лебедева, вечером 12 мая по Миргороду было нанесено два удара. Первый из них пришелся по военному аэродрому на юго-востоке города. "Взрыв описывают как мощный с сильной взрывной волной", - отметил Лебедев. Как сообщает подполье, ВВС Украины использовали аэродром в Миргороде как аэродром подскока при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу. Этот аэродром использует 831-я бригада тактической авиации. Второй удар, по словам Лебедева, тоже пришелся по аэродрому, но, как сообщило сопротивление, был "гораздо мощнее и с детонацией". После второго удара, по словам Лебедева, жители города видели до десяти карет скорой помощи, ехавших в сторону аэродрома с мигалками, но без сирен. Лебедев отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный, который находится за железной дорогой в сторону аэродрома, полностью заблокировали военные. После второго удара медикам, которые находились дома, пришло уведомление, что им срочно нужно выйти на работу. "По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников", - добавил подпольщик.

https://1prime.ru/20240513/belgorod-848095711.html

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вс россии, удар, аэродром