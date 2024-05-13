https://1prime.ru/20240513/svo-848097504.html

"Русские возьмут Харьков". В Британии с "оптимизмом" смотрят на ситуацию

"Русские возьмут Харьков". В Британии с "оптимизмом" смотрят на ситуацию - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Русские возьмут Харьков". В Британии с "оптимизмом" смотрят на ситуацию

Учитывая проблемы украинской армии, Вооруженные силы России могут взять под контроль "ключевой город" Харьков. Такое мнение в эфире Sky News высказала редактор... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T08:59+0300

2024-05-13T08:59+0300

2024-05-13T09:46+0300

спецоперация на украине

вс россии

харьков

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Учитывая проблемы украинской армии, Вооруженные силы России могут взять под контроль "ключевой город" Харьков. Такое мнение в эфире Sky News высказала редактор британского телеканала по вопросам обороны Дебора Хейнс.По ее словам, в результате наступления российских войск Вооруженные силы Украины, уже испытывающие нехватку оружия, боеприпасов и личного состава, будут вынуждены еще больше рассредоточить свои силы.На текущий момент боестолкновения, как сообщает Sky News, продолжаются возле северо-восточной границы Харьковской области. Москва заявила, что ее армия уже заняла пять приграничных населенных пунктов, при этом, как свидетельствуют украинские источники, русские пытаются расширить контроль над территориями, передает британский телеканал.В ВСУ и экспертном сообществе Украины утверждают, на сегодняшний день нет причин для беспокойства, сообщает Sky News. Между тем редактор телеканала прогнозирует, что наступление Вооруженных сил России приведет к растягиванию украинских войск, "которые и без того уступают по вооружению и недостаточно укомплектованы"."Существуют реальные опасения, что, если Украина не сможет отразить это наступление... Россия может снова угрожать этому ключевому городу Харькову", — заявила Хейнс.

https://1prime.ru/20240512/kharkov-848074124.html

харьков

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вс россии, харьков