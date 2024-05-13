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"Танцуем на вулкане". На Западе вдруг забеспокоились об окончании конфликта

"Танцуем на вулкане". На Западе вдруг забеспокоились об окончании конфликта - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Танцуем на вулкане". На Западе вдруг забеспокоились об окончании конфликта

С момента начала конфликта на Украине прошло уже более двух, а стороны так и не приблизились к миру. Причина в том, что это просто не нужно виновникам кризиса - | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:13+0300

2024-05-13T10:13+0300

2024-05-13T10:26+0300

спецоперация на украине

конфликт

стратегия

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. С момента начала конфликта на Украине прошло уже более двух, а стороны так и не приблизились к миру. Причина в том, что это просто не нужно виновникам кризиса - США, Великобритании и НАТО. Поэтому украинский конфликт либо продолжится, либо плавно перейдет в следующий. Такое мнение в материале для Myśl Polska высказал резидент организации "Реституция Кресов" Конрад Ренкас.По его словам, как закончить конфликт на Украине, "не знает, наверное, никто и, более того, есть все основания подозревать, что некоторые, к сожалению, и не хотят его знать".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Четкого рецепта окончания этого конфликта нет ни у Владимира Путина, ни у Джо Байдена, ни у Дональда Трампа, ни у Лондона, тем более его нет у Дональда Туска", - пишет Ренкас, заодно утверждая, что точно так же никто не знает, что делать дальше.Разве что Запад и Россия ("Украину в расчет можно не принимать") уже затеяли известную игру в "ястребы и голуби", изменив правила таким образом, что побеждает в игре тот, у кого окажется больше терпения и сил, иронизирует автор.В итоге, поразмышляв о том, что ни у Запада, ни у России нет ни видения завершения конфликта, ни разумной стратегии дальнейших действий, Ренкас приходит сразу к нескольким неутешительным выводам.Прежде всего, стороны за два с лишним года не приблизились к миру по той простой причине, что "цель этого конфликта иная". Ее не разглашают, но преследуют "настоящие виновники этого кризиса, то есть США, Великобритания и НАТО".А из этого, как считает Ренкас, следует, что украинский "конфликт будет продолжаться или плавно перейдет в следующий".При этом сегодняшний кризис, по его мнению, может быть более глубоким и продолжительным, чем предыдущий."А мы (Польша – прим. ред.) по-прежнему танцуем на вулкане, обманутые видимостью мнимой стабильности", - заключает автор.

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конфликт, стратегия