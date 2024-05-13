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"Два котла": маневры российских войск вызвали панику в Раде
"Два котла": маневры российских войск вызвали панику в Раде - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Два котла": маневры российских войск вызвали панику в Раде
Российские войска готовят Вооруженным силам Украины сразу два "котла". Такие опасения высказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Об этом сообщает РИА... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:44+0300
2024-05-13T10:44+0300
2024-05-13T11:40+0300
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Российские войска готовят Вооруженным силам Украины сразу два "котла". Такие опасения высказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, он утверждает: "Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр".При этом депутат отметил, что выход к Днепропетровску будет "точкой соприкосновения".По его словам, российские войска в итоге намерены отрезать две большие группировки ВСУ - на северо-востоке и восточном направлении и на южном, "создав два котла одновременно".В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов, как считает Шевченко, ВС России могут добиться "достаточно стратегических" успехов.Ранее в Генеральном штабе украинской армии назвали оперативную обстановку на харьковском направлении "сложной" и признали, что россияне добились "тактического успеха".Министерство обороны РФ ранее сообщило, что войска группировки "Север" в течение суток продвинулись вглубь обороны противника, освободив четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. А накануне на Харьковщине были взяты села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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украина, вс россии, наступление
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВС России, наступление
"Два котла": маневры российских войск вызвали панику в Раде
Депутат Рады Шевченко: российские войска готовят ВСУ одновременно два "котла"
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ.
Российские войска готовят Вооруженным силам Украины сразу два "котла". Такие опасения высказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Об этом сообщает РИА Новости
.
В частности, он утверждает: "Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр".
При этом депутат отметил, что выход к Днепропетровску будет "точкой соприкосновения".
По его словам, российские войска в итоге намерены отрезать две большие группировки ВСУ - на северо-востоке и восточном направлении и на южном, "создав два котла одновременно".
Рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине
В случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов, как считает Шевченко, ВС России могут добиться "достаточно стратегических" успехов.
Ранее в Генеральном штабе украинской армии назвали оперативную обстановку на харьковском направлении "сложной" и признали, что россияне добились "тактического успеха".
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что войска группировки "Север" в течение суток продвинулись вглубь обороны противника, освободив четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. А накануне на Харьковщине были взяты села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.