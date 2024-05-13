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Наступление или уловка: ВСУ в замешательстве от действий россиян на севере - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Наступление или уловка: ВСУ в замешательстве от действий россиян на севере
Наступление или уловка: ВСУ в замешательстве от действий россиян на севере - 13.05.2024, ПРАЙМ
Наступление или уловка: ВСУ в замешательстве от действий россиян на севере
Вооруженные силы Украины в срочном порядке перебросили в Волчанск БМП CV90 в ожидании наступления российских войск. Однако в Киеве не знают, что задумала Москва | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:44+0300
2024-05-13T12:44+0300
спецоперация на украине
вс россии
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в срочном порядке перебросили в Волчанск БМП CV90 в ожидании наступления российских войск. Однако в Киеве не знают, что задумала Москва - крупный прорыв или обманный маневр для оттягивания сил противника из Донбасса, пишет в статье для Forbes штатный обозреватель журнала Дэвид Экс.По его мнению, бой за Волчанск может стать одним из первых крупных сражений новой кампании ВС России на севере. Сам факт того, что российские войска бомбят Волчанск, как считает Экс, "может стать предвестником сухопутного наступления"."Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", - говорится в статье.При этом обозреватель считает, что даже обманный маневр может перерасти в масштабное наступление — "если русские в результате свяжут ВСУ и лишат их возможности проводить операции на востоке"."Это разумный подход, учитывая кадровые ограничения Украины", — прокомментировал ситуацию финский аналитик Йони Аскола, процитированный в материале.Так или иначе, а ВСУ решили не рисковать и направили в Волчанск сразу две бригады, причем одна из них - 93-я штурмовая - перевезла с собой свои лучшие БМП CV90, рассказывает Экс.Завершая статью, он отмечает: "даже Сырский (главком ВСУ – прим. ред.) с его оптимизмом признал один немаловажный факт: Россия действует, а Украина лишь отвечает. Это означает, что инициативой завладели русские".
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вс россии, харьков, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ХАРЬКОВ, ВСУ
12:44 13.05.2024
 
Наступление или уловка: ВСУ в замешательстве от действий россиян на севере

Forbes: ВСУ срочно перебросили БМП CV90 в Волчанск, ожидая наступления ВС России

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в срочном порядке перебросили в Волчанск БМП CV90 в ожидании наступления российских войск. Однако в Киеве не знают, что задумала Москва - крупный прорыв или обманный маневр для оттягивания сил противника из Донбасса, пишет в статье для Forbes штатный обозреватель журнала Дэвид Экс.
По его мнению, бой за Волчанск может стать одним из первых крупных сражений новой кампании ВС России на севере. Сам факт того, что российские войска бомбят Волчанск, как считает Экс, "может стать предвестником сухопутного наступления".
"Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", - говорится в статье.
При этом обозреватель считает, что даже обманный маневр может перерасти в масштабное наступление — "если русские в результате свяжут ВСУ и лишат их возможности проводить операции на востоке".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
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"Это разумный подход, учитывая кадровые ограничения Украины", — прокомментировал ситуацию финский аналитик Йони Аскола, процитированный в материале.
Так или иначе, а ВСУ решили не рисковать и направили в Волчанск сразу две бригады, причем одна из них - 93-я штурмовая - перевезла с собой свои лучшие БМП CV90, рассказывает Экс.
Завершая статью, он отмечает: "даже Сырский (главком ВСУ – прим. ред.) с его оптимизмом признал один немаловажный факт: Россия действует, а Украина лишь отвечает. Это означает, что инициативой завладели русские".
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииХАРЬКОВВСУ
 
 
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