https://1prime.ru/20240513/ukraina-848103296.html

ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК

ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК - 13.05.2024, ПРАЙМ

ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК

Украина может в ближайшее время столкнуться с ухудшением своего положения на фронте на фоне переключения внимания Евросоюза на выборы в Европарламент и США на... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:23+0300

2024-05-13T11:23+0300

2024-05-13T11:36+0300

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ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Украина может в ближайшее время столкнуться с ухудшением своего положения на фронте на фоне переключения внимания Евросоюза на выборы в Европарламент и США на выборы президента государства, поделился своим мнением еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Кроме того, чиновник признал, что Евросоюз от части уже перешёл к "военной экономике". По его словам, для России такое положение Украины является выгодным, так как дает возможность к наступательным движениям, и поэтому ЕС нужно существенно нарастить военную помощь Украине.Бретон подчеркнул, что перед Евросоюзом сейчас стоит цель, которая заключается в производстве двух миллионов снарядов на территории европейского блока для поставок их Киеву. Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже производит в два раза больше боеприпасов и большое количество систем ПВО, но в плане военной индустрии союзу "нужно идти ещё дальше и делать ещё быстрее".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240512/ukraina-848093846.html

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