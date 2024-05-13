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ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК - 13.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК
ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК - 13.05.2024, ПРАЙМ
ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК
Украина может в ближайшее время столкнуться с ухудшением своего положения на фронте на фоне переключения внимания Евросоюза на выборы в Европарламент и США на... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T11:23+0300
2024-05-13T11:36+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Украина может в ближайшее время столкнуться с ухудшением своего положения на фронте на фоне переключения внимания Евросоюза на выборы в Европарламент и США на выборы президента государства, поделился своим мнением еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.Кроме того, чиновник признал, что Евросоюз от части уже перешёл к "военной экономике". По его словам, для России такое положение Украины является выгодным, так как дает возможность к наступательным движениям, и поэтому ЕС нужно существенно нарастить военную помощь Украине.Бретон подчеркнул, что перед Евросоюзом сейчас стоит цель, которая заключается в производстве двух миллионов снарядов на территории европейского блока для поставок их Киеву. Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже производит в два раза больше боеприпасов и большое количество систем ПВО, но в плане военной индустрии союзу "нужно идти ещё дальше и делать ещё быстрее".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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россия, ес, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА
11:23 13.05.2024 (обновлено: 11:36 13.05.2024)
 
ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК

Еврокомиссар: ЕС частично перешел к "экономике войны" из-за трудностей Киева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 13 мая - ПРАЙМ. Украина может в ближайшее время столкнуться с ухудшением своего положения на фронте на фоне переключения внимания Евросоюза на выборы в Европарламент и США на выборы президента государства, поделился своим мнением еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Кроме того, чиновник признал, что Евросоюз от части уже перешёл к "военной экономике". По его словам, для России такое положение Украины является выгодным, так как дает возможность к наступательным движениям, и поэтому ЕС нужно существенно нарастить военную помощь Украине.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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Бретон подчеркнул, что перед Евросоюзом сейчас стоит цель, которая заключается в производстве двух миллионов снарядов на территории европейского блока для поставок их Киеву. Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже производит в два раза больше боеприпасов и большое количество систем ПВО, но в плане военной индустрии союзу "нужно идти ещё дальше и делать ещё быстрее".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕСУКРАИНА
 
 
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