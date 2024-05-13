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В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:43+0300
2024-05-13T13:43+0300
2024-05-13T13:43+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", — отметил он.Гончаренко также заявил, что просил Зеленского вынести эту просьбу на заседание Совета национальной безопасности и обороны и решить вопрос о допуске иностранных войск на Украину, а затем утвердить это решение Верховной Радой.Кроме того, ситуация на фронте слишком сложная, особенно в Харьковской области, и необходимо принимать решения как можно быстрее, подчеркнул Гончаренко.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Новости, войска, Новости
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", — отметил он.
Гончаренко также заявил, что просил Зеленского вынести эту просьбу на заседание Совета национальной безопасности и обороны и решить вопрос о допуске иностранных войск на Украину, а затем утвердить это решение Верховной Радой.
Кроме того, ситуация на фронте слишком сложная, особенно в Харьковской области, и необходимо принимать решения как можно быстрее, подчеркнул Гончаренко.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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