https://1prime.ru/20240513/voyska-848110577.html

В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину

В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:43+0300

2024-05-13T13:43+0300

2024-05-13T13:43+0300

спецоперация на украине

украина

новости

войска

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", — отметил он.Гончаренко также заявил, что просил Зеленского вынести эту просьбу на заседание Совета национальной безопасности и обороны и решить вопрос о допуске иностранных войск на Украину, а затем утвердить это решение Верховной Радой.Кроме того, ситуация на фронте слишком сложная, особенно в Харьковской области, и необходимо принимать решения как можно быстрее, подчеркнул Гончаренко.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://1prime.ru/20240508/peskov-848002581.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, новости, войска, новости