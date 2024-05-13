Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240513/voyska-848110577.html
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:43+0300
2024-05-13T13:43+0300
спецоперация на украине
украина
новости
войска
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", — отметил он.Гончаренко также заявил, что просил Зеленского вынести эту просьбу на заседание Совета национальной безопасности и обороны и решить вопрос о допуске иностранных войск на Украину, а затем утвердить это решение Верховной Радой.Кроме того, ситуация на фронте слишком сложная, особенно в Харьковской области, и необходимо принимать решения как можно быстрее, подчеркнул Гончаренко.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://1prime.ru/20240508/peskov-848002581.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, новости, войска, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Новости, войска, Новости
13:43 13.05.2024
 
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину

Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского просить Запад ввести войска на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. . Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратиться к странам-партнерам с призывом ввести войска на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", — отметил он.
Гончаренко также заявил, что просил Зеленского вынести эту просьбу на заседание Совета национальной безопасности и обороны и решить вопрос о допуске иностранных войск на Украину, а затем утвердить это решение Верховной Радой.
Кроме того, ситуация на фронте слишком сложная, особенно в Харьковской области, и необходимо принимать решения как можно быстрее, подчеркнул Гончаренко.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Песков раскритиковал петицию о вводе иностранных войск на Украину
8 мая, 12:22
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНовостивойскаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала