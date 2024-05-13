https://1prime.ru/20240513/vsu-848102565.html

Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) решили разыграть российского исполнителя Андрея Макаревича* и позвонили ему от имени президент... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T10:55+0300

2024-05-13T10:55+0300

2024-05-13T11:06+0300

россия

вован и лексус

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) решили разыграть российского исполнителя Андрея Макаревича* и позвонили ему от имени президент Украины Владимира Зеленского. Во время звонка музыкант рассказал о желании выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, помочь ВСУ в будущем."Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - заявил Макаревич*. Кроме того, отвечая на вопрос о финансовой поддержке ВСУ, музыкант сообщил, что ранее уже переводил существенные средства пострадавшим, однако в будущем может и будет поможет еще и ВСУ. Кроме того, по его словам, он хочет победы Украины и "считает до нее дни".По словам музыканта, Россия лишилась практически всех "думающих" людей, поэтому он не собирается возвращаться из Израиля.Осенью 2022 года Минюстиции России внесло основателя группы "Машина времени" в реестр физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность". * Физическое лицо, признанное иноагентом в России

https://1prime.ru/20240406/prank-847143917.html

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россия, вован и лексус, всу