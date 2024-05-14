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СПБ Биржа предлагает новый способ разблокировки замороженных активов - 14.05.2024, ПРАЙМ
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СПБ Биржа предлагает новый способ разблокировки замороженных активов
СПБ Биржа предлагает новый способ разблокировки замороженных активов - 14.05.2024, ПРАЙМ
СПБ Биржа предлагает новый способ разблокировки замороженных активов
Для разблокировки замороженных активов СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:01+0300
2024-05-14T13:02+0300
экономика
спб биржа
разблокировка
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Для разблокировки замороженных активов СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США). А биржа, в свою очередь, готова обеспечить инвесторов формой заявки в OFAC и инструкцией по ее подаче. Об этом в беседе с РБК рассказал глава СПБ Биржи Евгений Сердюков.По его словам, на сегодняшний день известно об отдельных положительных решениях по индивидуальным обращениям. Поэтому он считает, что обращение за индивидуальными лицензиями в настоящий момент "возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов". И чтобы помочь инвесторам, юристы СПБ Биржи разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC.Параллельно биржа работает и над коллективной заявкой в OFAC. По оценке Сердюкова, это заявление может быть направлено "в ближайшие недели" - юристы СПБ Банка уже завершают сбор необходимых для этого документов.Также генеральный директор площадки сообщил, что частные инвесторы смогут подавать заявку на получение индивидуальных лицензий на сайте OFAC, а СПБ Биржа предоставит им стандартизированную форму этого заявления, которая была разработана при участии международных санкционных юристов, и инструкцию по заполнению."Процедура подачи заявления бесплатная, основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык", — отметил Сердюков.
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спб биржа, разблокировка
Экономика, СПБ биржа, разблокировка
13:01 14.05.2024 (обновлено: 13:02 14.05.2024)
 
СПБ Биржа предлагает новый способ разблокировки замороженных активов

РБК: СПБ Биржа предложила новый подход к разблокировке замороженных активов

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Для разблокировки замороженных активов СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США). А биржа, в свою очередь, готова обеспечить инвесторов формой заявки в OFAC и инструкцией по ее подаче. Об этом в беседе с РБК рассказал глава СПБ Биржи Евгений Сердюков.
По его словам, на сегодняшний день известно об отдельных положительных решениях по индивидуальным обращениям. Поэтому он считает, что обращение за индивидуальными лицензиями в настоящий момент "возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов". И чтобы помочь инвесторам, юристы СПБ Биржи разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC.
Параллельно биржа работает и над коллективной заявкой в OFAC. По оценке Сердюкова, это заявление может быть направлено "в ближайшие недели" - юристы СПБ Банка уже завершают сбор необходимых для этого документов.
Также генеральный директор площадки сообщил, что частные инвесторы смогут подавать заявку на получение индивидуальных лицензий на сайте OFAC, а СПБ Биржа предоставит им стандартизированную форму этого заявления, которая была разработана при участии международных санкционных юристов, и инструкцию по заполнению.
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"Процедура подачи заявления бесплатная, основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык", — отметил Сердюков.
 
ЭкономикаСПБ биржаразблокировка
 
 
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