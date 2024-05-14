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"СПБ биржа" прекратит торги акциями Yandex N.V. - 14.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240514/aktsii-848158206.html
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Yandex N.V.
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Yandex N.V. - 14.05.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Yandex N.V.
"СПБ биржа" с 10 июля исключит из листинга и прекратит торги акциями нидерландской Yandex N.V., следует из сообщения торговой площадки. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:25+0300
2024-05-14T16:25+0300
экономика
россия
спб биржа
новости
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 10 июля исключит из листинга и прекратит торги акциями нидерландской Yandex N.V., следует из сообщения торговой площадки. "Генеральным директором ПАО "СПБ биржа" 14 мая 2024 года принято решение об исключении с 10 июля 2024 года следующих ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акции Yandex N.V.", - говорится в сообщении. "Генеральным директором ПАО "СПБ биржа" 14 мая 2024 года принято решение о прекращении торгов с 10 июля 2024 года следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акции Yandex N.V.", - также говорится в сообщении биржи. В понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию нидерландской компании. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и непрерывно находились на одном счете депо. Продать же свои бумаги смогут все владельцы акций Yandeх N.V., купленных за рубежом, но заведенных в российскую инфраструктуру до 30 ноября 2023 года. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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россия, спб биржа, новости
Экономика, РОССИЯ, СПБ биржа, Новости
16:25 14.05.2024
 
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Yandex N.V.

"СПБ биржа" с 10 июля исключит из листинга и прекратит торги акциями Yandex N.V.

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 10 июля исключит из листинга и прекратит торги акциями нидерландской Yandex N.V., следует из сообщения торговой площадки.
"Генеральным директором ПАО "СПБ биржа" 14 мая 2024 года принято решение об исключении с 10 июля 2024 года следующих ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акции Yandex N.V.", - говорится в сообщении.
"Генеральным директором ПАО "СПБ биржа" 14 мая 2024 года принято решение о прекращении торгов с 10 июля 2024 года следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам: акции Yandex N.V.", - также говорится в сообщении биржи.
В понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию нидерландской компании. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V.
Предложение по обмену акций Yandex N.V. распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно и непрерывно находились на одном счете депо. Продать же свои бумаги смогут все владельцы акций Yandeх N.V., купленных за рубежом, но заведенных в российскую инфраструктуру до 30 ноября 2023 года.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Мосбиржа отложила дату допуска к торгам акций МКПАО "Яндекс"
15:05
 
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