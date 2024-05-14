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Рубль стабилен. Но только пока

Рубль стабилен. Но только пока - 14.05.2024, ПРАЙМ

Рубль стабилен. Но только пока

В прошедший понедельник на валютном рынке России наблюдалось укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам дня курс доллара США опустился... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T08:58+0300

2024-05-14T08:58+0300

2024-05-14T08:58+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В прошедший понедельник на валютном рынке России наблюдалось укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам дня курс доллара США опустился на 0,98% до 91,35 рубля, евро подешевел на 0,95% до 98,55 рубля, а китайский юань потерял 0,91%, снизившись до 12,57 рубля. Ключевым фактором поддержки российской валюты стало устранение политической неопределенности в стране после инаугурации президента Владимира Путина и формирования нового состава правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.Дополнительный вклад в укрепление рубля внесли восстановление цен на нефть, умеренное ослабление индекса доллара США, а также решение властей РФ продлить до конца апреля 2025 года обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами. Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и позитивная статистика по исполнению федерального бюджета также способствовали укреплению нацвалюты. На заседании 26 апреля Совет директоров Банка России рассматривал возможность повышения ключевой процентной ставки на 1 процентный пункт до 17% годовых. Основным аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики было предположение, что нейтральная ставка может оказаться существенно выше текущих оценок ЦБ в 6-7% из-за сохраняющегося роста потребительского кредитования и деловой активности, усиления дефицита рабочей силы и риска закрепления значительного положительного разрыва между фактическим и потенциальным выпуском в экономике. Тем не менее, в итоге регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16% годовых. Среди факторов, которые могут поддержать замедление инфляции во втором полугодии, эксперты называют планируемую отмену программы льготной ипотеки, а также возможный более высокий потенциал роста российской экономики за счет повышения гибкости рынка труда и увеличения производительности. ЦБ РФ подчеркивает, что для закрепления дезинфляционного тренда важнее не разовое решение по ключевой ставке, а ее дальнейшая траектория. Повышение прогноза по среднегодовой ключевой ставке окажет необходимое ужесточающее воздействие на денежно-кредитные условия. Согласно предварительным данным, в январе-апреле 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 1,484 трлн рублей или 0,8% ВВП. При этом нефтегазовые доходы бюджета за указанный период увеличились на 82,2% в годовом исчислении до 4,157 трлн рублей, главным образом благодаря повышению мировых цен на российскую нефть. На нефтяном рынке в понедельник котировки Brent прибавили 0,86%, закрывшись на отметке $83,38 за баррель. Стоимость нефти продолжает удерживаться выше зоны поддержки $80,00-81,50 за баррель. Вчерашний рост мировых цен на "черное золото" мог быть вызван опасениями относительно перебоев в поставках сырой нефти из Канады из-за масштабных лесных пожаров в нефтедобывающих регионах на западе страны. В частности, под угрозой оказались объекты нефтегазовой инфраструктуры около провинций Британская Колумбия и Альберта с совокупными добывающими мощностями около 3,3 млн баррелей в сутки. Вместе с тем, сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются намеки представителей Федеральной резервной системы США о возможном продлении цикла повышения процентных ставок на более длительный период. Подобная политика способна негативно отразиться на экономическом росте и снизить спрос на нефть в США. Это обстоятельство оказывает поддержку курсу американского доллара и давление на нефтяной рынок. Во вторник 14 мая фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки $83,44 за баррель. Участники рынка ожидают публикации ежемесячного отчета ОПЕК, где будут проанализированы ключевые факторы, влияющие на глобальный спрос и предложение нефти, а также представлены прогнозы по тенденциям мирового рынка сырья на ближайший год. Также повышенное внимание инвесторов будет приковано к еженедельным данным Американского института нефти о запасах нефти и нефтепродуктов, которые дадут детальную картину текущей ситуации с совокупными операциями НПЗ в США и отдельных регионах, а также уровнем производства основных видов топлива. На валютном рынке РФ во вторник по рублевым парам зафиксирован небольшой рост. Пока общая ситуация вокруг российской нацвалюты остается прежней, резких изменений не прогнозируется. В ближайшие пару дней ожидается продолжение консолидации в диапазоне 90,50-93,30 рубля за доллар США. При этом в случае закрепления покупателей нефти выше $85 за баррель баланс сил на рынке может существенно измениться в пользу покупателей. В то же время пробой уровня $81,50 за баррель Brent повысит вероятность падения котировок ниже $80. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3457,11 п., индекс РТС - на 1,31%, до 1193,46 п. Индекс Мосбиржи повышался до 3465,62. Рост поддерживается за счет дивидендных акций. Но стоит отметить что он неустойчивый. Все резкие импульсы наблюдаются в начале основной сессии и затем рынок переходит в боковой тренд. По волновой структуре на часовом тайм-фрейме высокая вероятность движения рынка к отметке 3440 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, нефть, индекс мосбиржи