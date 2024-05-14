Шаг вперед: нефть поддержит рынок - 14.05.2024, ПРАЙМ
Шаг вперед: нефть поддержит рынок
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:20+0300
2024-05-14T09:20+0300
2024-05-14T09:20+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста в рамках предыдущей сессии, сегодня пытается продолжить восстановительную динамику, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь чуть ниже 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу цен производителей в Штатах. Плюс к этому участники торгов обратят внимание на выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, в словах которого будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики, что может сказаться на их отношении к рисковым активам.По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 459 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, выступает целью волны роста российского рынка от мартовских минимумов и от которой возможен переход в полноценную коррекцию. Отметим, что в случае выхода к данной отметке, сигналом к коррекции будет выступать отступление индекса Мосбиржи ниже 3 405 пунктов – текущего майского минимума.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты пытаются перейти к восстановлению, после существенного снижения днем ранее. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 91,4 и 98,6 рубля, юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 12,6 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке и попыток перехода национальной валюты к укреплению. Кроме роста цен на нефть, который вчера поддержал рубль, дополнительным фактором выступает ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что сдерживает продажи в рубле. В текущей ситуации ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом во второй половине мая, в случае дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть, не исключаем тестирование американской валютой поддержки на уровне 90 рублей.
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста в рамках предыдущей сессии, сегодня пытается продолжить восстановительную динамику, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь чуть ниже 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу цен производителей в Штатах. Плюс к этому участники торгов обратят внимание на выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, в словах которого будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики, что может сказаться на их отношении к рисковым активам.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 459 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, выступает целью волны роста российского рынка от мартовских минимумов и от которой возможен переход в полноценную коррекцию. Отметим, что в случае выхода к данной отметке, сигналом к коррекции будет выступать отступление индекса Мосбиржи ниже 3 405 пунктов – текущего майского минимума.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты пытаются перейти к восстановлению, после существенного снижения днем ранее. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 91,4 и 98,6 рубля, юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 12,6 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке и попыток перехода национальной валюты к укреплению. Кроме роста цен на нефть, который вчера поддержал рубль, дополнительным фактором выступает ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что сдерживает продажи в рубле. В текущей ситуации ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом во второй половине мая, в случае дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть, не исключаем тестирование американской валютой поддержки на уровне 90 рублей.
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