Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шаг вперед: нефть поддержит рынок - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/analitika-848133619.html
Шаг вперед: нефть поддержит рынок
Шаг вперед: нефть поддержит рынок - 14.05.2024, ПРАЙМ
Шаг вперед: нефть поддержит рынок
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:20+0300
2024-05-14T09:20+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1715667626
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста в рамках предыдущей сессии, сегодня пытается продолжить восстановительную динамику, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь чуть ниже 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу цен производителей в Штатах. Плюс к этому участники торгов обратят внимание на выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, в словах которого будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики, что может сказаться на их отношении к рисковым активам.По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 459 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, выступает целью волны роста российского рынка от мартовских минимумов и от которой возможен переход в полноценную коррекцию. Отметим, что в случае выхода к данной отметке, сигналом к коррекции будет выступать отступление индекса Мосбиржи ниже 3 405 пунктов – текущего майского минимума.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты пытаются перейти к восстановлению, после существенного снижения днем ранее. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 91,4 и 98,6 рубля, юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 12,6 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке и попыток перехода национальной валюты к укреплению. Кроме роста цен на нефть, который вчера поддержал рубль, дополнительным фактором выступает ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что сдерживает продажи в рубле. В текущей ситуации ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом во второй половине мая, в случае дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть, не исключаем тестирование американской валютой поддержки на уровне 90 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:20 14.05.2024
 

Шаг вперед: нефть поддержит рынок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста в рамках предыдущей сессии, сегодня пытается продолжить восстановительную динамику, подтягиваясь на 0,1% и торгуясь чуть ниже 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу цен производителей в Штатах. Плюс к этому участники торгов обратят внимание на выступление председателя ФРС США Дж. Пауэлла, в словах которого будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики, что может сказаться на их отношении к рисковым активам.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 459 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, выступает целью волны роста российского рынка от мартовских минимумов и от которой возможен переход в полноценную коррекцию. Отметим, что в случае выхода к данной отметке, сигналом к коррекции будет выступать отступление индекса Мосбиржи ниже 3 405 пунктов – текущего майского минимума.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты пытаются перейти к восстановлению, после существенного снижения днем ранее. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 91,4 и 98,6 рубля, юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 12,6 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке и попыток перехода национальной валюты к укреплению. Кроме роста цен на нефть, который вчера поддержал рубль, дополнительным фактором выступает ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, что сдерживает продажи в рубле. В текущей ситуации ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей. При этом во второй половине мая, в случае дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть, не исключаем тестирование американской валютой поддержки на уровне 90 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковКурсы валютиндекс МосбиржиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала