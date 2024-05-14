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СМИ: светофоры получат новый сигнал из-за беспилотных авто
СМИ: светофоры получат новый сигнал из-за беспилотных авто - 14.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: светофоры получат новый сигнал из-за беспилотных авто
С появлением беспилотных автомобилей на дорогах необходимо изменятся светофоры, пишет издание APnews со ссылкой на ученых из Университета штата Северная... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:56+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. С появлением беспилотных автомобилей на дорогах необходимо изменятся светофоры, пишет издание APnews со ссылкой на ученых из Университета штата Северная Каролина.По мнению исследователей, на дорогах, где проезжает большое число беспилотных автомобилей, следует установить светофоры с дополнительным сигналом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам исследователя Али Хаджбабаи, светофоры могут получить четвертый "белый" сигнал, который будет включаться только в том случае, если на перекрестке есть достаточное число беспилотных автомобилей."Когда мы подъезжаем к перекрестку, мы останавливаемся, если горит красный, и едем, если зеленый, но если горит белый свет, вы просто следуете за автомобилем, который едет перед вами", — отметил он.Специалисты отмечают, что беспилотным автомобилям не требуются светофоры, так как они могут сами обмениваться данными и решать, кто проедет первым. Однако на дорогах общего пользования такие светофоры появятся нескоро, так как для этого необходимо, чтобы беспилотники составили 40-50 процентов от общего числа автомобилей.
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авто, новости, технологии, светофор
Авто, Новости, Технологии, Светофор
СМИ: светофоры получат новый сигнал из-за беспилотных авто
APnews: из-за беспилотных автомобилей в городах изменят светофоры
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
С появлением беспилотных автомобилей на дорогах необходимо изменятся светофоры, пишет
издание APnews со ссылкой на ученых из Университета штата Северная Каролина.
По мнению исследователей, на дорогах, где проезжает большое число беспилотных автомобилей, следует установить светофоры с дополнительным сигналом.
По словам исследователя Али Хаджбабаи, светофоры могут получить четвертый "белый" сигнал, который будет включаться только в том случае, если на перекрестке есть достаточное число беспилотных автомобилей.
"Когда мы подъезжаем к перекрестку, мы останавливаемся, если горит красный, и едем, если зеленый, но если горит белый свет, вы просто следуете за автомобилем, который едет перед вами", — отметил он.
Специалисты отмечают, что беспилотным автомобилям не требуются светофоры, так как они могут сами обмениваться данными и решать, кто проедет первым. Однако на дорогах общего пользования такие светофоры появятся нескоро, так как для этого необходимо, чтобы беспилотники составили 40-50 процентов от общего числа автомобилей.
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