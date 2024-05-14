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Положили Tesla на лопатки: США сдерживают натиск электрокаров из Китая

Положили Tesla на лопатки: США сдерживают натиск электрокаров из Китая - 14.05.2024, ПРАЙМ

Положили Tesla на лопатки: США сдерживают натиск электрокаров из Китая

Китайский автопром обходит западный, причем весьма успешно: новые автомобили в Поднебесной выпускают быстрее, а стоят они в два раза дешевле западных аналогов,... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:06+0300

2024-05-14T12:06+0300

2024-05-14T12:09+0300

авто

спрос на легковые авто

электромобили

китайский автопром

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Китайский автопром обходит западный, причем весьма успешно: новые автомобили в Поднебесной выпускают быстрее, а стоят они в два раза дешевле западных аналогов, причем превосходят их по техническому оснащению. Опасаясь за свой автопром, США развязывают торговую войну с Китаем. В частности, тарифы на ввоз электрокаров вырастут в четыре раза – с 25% до 100%, пишет азербайджанское издание Haqqin.Начало этому положил бывший президент США Дональд Трамп. Он ввел пошлины на китайские товары на общую сумму 370 миллиардов долларов, из-за чего американские импортеры понесли гигантские убытки. Но нынешний президент Джо Байден, похоже, решил перещеголять своего предшественника. Помимо автомобилей, его администрация планирует объявить о повышении пошлин на китайскую продукцию, работающую на экологически чистой энергии. Это коснется важнейших китайских минералов, затронет солнечные батареи и аккумуляторы.С автомобилями, однако, ситуация несколько иная. Мир осуществляет переход на возобновляемые источники энергии и стремится к отказу от ископаемого топлива, в частности, повсеместно отказывается от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. По оценке МЭА, в текущем году мировые продажи электромобилей и гибридов вырастут по сравнению с 2023 годом примерно на 20%. Наиболее состоятельные покупатели уже пересели на электрокары, а прочие ищут варианты, пишет издание.И вот тут-то и подсуетились китайцы. По соотношению "цена-качество" их продукция уже лидирует на мировом рынке, выдавливая западные аналоги. По оценкам, в США в текущем году продадут около 10 миллионов электрокаров, что толкает китайских производителей отхватить долю на этом рынке, заваливая потребителей все более доступными новинками. При этом они значительно дешевле конкурентов, бывает, что и в два раза, а в техническом оснащении их превосходят.Лидеры рынка на этом фоне теряют былые преимущества. Так, Tesla по итогам первого квартала уже объявила о падении продаж на 9% и прибыли на 55%, ее доля на рынке США падает. Для компенсации убытков компании пришлось снижать цены. Другие американские производители - General Motors и Ford Motor — потеряли за последние пять лет значительную долю китайского рынка.Иными словами, уже сейчас ясно – китайцы застолбили рынок электромобилей, поскольку им нет равных в ценовой конкуренции. А с этим проблем не будет, ведь они полностью контролируют все цепочки производства от руды до готовой машины. На этом фоне США вынуждены сопротивляться китайской экспансии – ведь если Tesla потеряет позиции, Западу придется вовсе забыть о конкурентоспособных электрокарах, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, электромобили, китайский автопром