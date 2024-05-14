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Россиянам назвали надежные иномарки с пробегом за миллион рублей - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали надежные иномарки с пробегом за миллион рублей
Россиянам назвали надежные иномарки с пробегом за миллион рублей - 14.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали надежные иномарки с пробегом за миллион рублей
При поиске надежного седана в пределах миллиона рублей с пробегом россиянам следует обратить внимание на пять иномарок. Об этом рассказали автомобильные... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:10+0300
2024-05-14T12:30+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. При поиске надежного седана в пределах миллиона рублей с пробегом россиянам следует обратить внимание на пять иномарок. Об этом рассказали автомобильные эксперты журнала "За рулем".Так, отмечается, что миллиона рублей хватит на то, чтобы приобрести 7-9-летнюю Skoda Rapid с пробегом 150-200 тысяч километров. Тем не менее, если пробег меньше 100 тысяч километров, то, по словам экспертов, покупателю следует насторожиться и отдать предпочтение моделям старше 2014 года, так как их привод ГРМ проще в конструкции и ремонте, несмотря на большой пробег.Кроме того, хорошим вариантом станет Hyundai Solaris первого поколения до 2017 года выпуска, в том числе с пробегами менее 150 тысяч километров. Автомобиль Kia Rio третьего или четвертого поколения также укладывается в миллион.Также аналитики отмечают Datsun on-Do и Mazda3 второго поколения. Однако, что касается последнего варианта, то эксперты подчеркивают, что с бюджетом в пределах миллиона рублей есть возможность приборести только бюджетный мотор MZR Z6 1.6 в 105 л.с.
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россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
12:10 14.05.2024 (обновлено: 12:30 14.05.2024)
 
Россиянам назвали надежные иномарки с пробегом за миллион рублей

"За рулем" назвал надежные седаны с "автоматом" за миллион рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. При поиске надежного седана в пределах миллиона рублей с пробегом россиянам следует обратить внимание на пять иномарок. Об этом рассказали автомобильные эксперты журнала "За рулем".
Так, отмечается, что миллиона рублей хватит на то, чтобы приобрести 7-9-летнюю Skoda Rapid с пробегом 150-200 тысяч километров. Тем не менее, если пробег меньше 100 тысяч километров, то, по словам экспертов, покупателю следует насторожиться и отдать предпочтение моделям старше 2014 года, так как их привод ГРМ проще в конструкции и ремонте, несмотря на большой пробег.
Кроме того, хорошим вариантом станет Hyundai Solaris первого поколения до 2017 года выпуска, в том числе с пробегами менее 150 тысяч километров. Автомобиль Kia Rio третьего или четвертого поколения также укладывается в миллион.
Также аналитики отмечают Datsun on-Do и Mazda3 второго поколения. Однако, что касается последнего варианта, то эксперты подчеркивают, что с бюджетом в пределах миллиона рублей есть возможность приборести только бюджетный мотор MZR Z6 1.6 в 105 л.с.
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