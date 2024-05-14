https://1prime.ru/20240514/bayden-848137715.html
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами - 14.05.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами
Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:09+0300
2024-05-14T11:09+0300
2024-05-14T11:09+0300
джо байден
сша
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.Политик дал интервью белорусскому госагентству Белта. По словам экс-депутата, партнеры семьи американского лидера спонсировали терриризм, отмывали деньги на Украине и уходили от ответственности."Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", - рассказал Деркач, добавив, что последняя компания принадлежит сыну Байдена.Он добавил, что все документы были предоставлены конгрессу США.
https://1prime.ru/20240514/oruzhie-848134098.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, терроризм
Джо Байден, США, терроризм
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами
Экс-депутат Рады Деркач: партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм через Burisma
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Политик дал интервью белорусскому госагентству Белта. По словам экс-депутата, партнеры семьи американского лидера спонсировали терриризм, отмывали деньги на Украине и уходили от ответственности.
"Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", - рассказал Деркач, добавив, что последняя компания принадлежит сыну Байдена.
Он добавил, что все документы были предоставлены конгрессу США.
В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ