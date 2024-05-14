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Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами

Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами - 14.05.2024, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами

Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:09+0300

2024-05-14T11:09+0300

2024-05-14T11:09+0300

джо байден

сша

терроризм

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МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.Политик дал интервью белорусскому госагентству Белта. По словам экс-депутата, партнеры семьи американского лидера спонсировали терриризм, отмывали деньги на Украине и уходили от ответственности."Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", - рассказал Деркач, добавив, что последняя компания принадлежит сыну Байдена.Он добавил, что все документы были предоставлены конгрессу США.

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сша

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джо байден, сша, терроризм