Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240514/bayden-848137715.html
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами - 14.05.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами
Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:09+0300
2024-05-14T11:09+0300
джо байден
сша
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.Политик дал интервью белорусскому госагентству Белта. По словам экс-депутата, партнеры семьи американского лидера спонсировали терриризм, отмывали деньги на Украине и уходили от ответственности."Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", - рассказал Деркач, добавив, что последняя компания принадлежит сыну Байдена.Он добавил, что все документы были предоставлены конгрессу США.
https://1prime.ru/20240514/oruzhie-848134098.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, сша, терроризм
Джо Байден, США, терроризм
11:09 14.05.2024
 
Экс-депутат Рады раскрыл связь семьи Байдена с террористами

Экс-депутат Рады Деркач: партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм через Burisma

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Компания Burisma использовалась партнерами семьи президента США Джо Байдена для финансирования терроризма. Обэтом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Политик дал интервью белорусскому госагентству Белта. По словам экс-депутата, партнеры семьи американского лидера спонсировали терриризм, отмывали деньги на Украине и уходили от ответственности.
"Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", - рассказал Деркач, добавив, что последняя компания принадлежит сыну Байдена.
Он добавил, что все документы были предоставлены конгрессу США.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ
09:36
 
Джо БайденСШАтерроризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала