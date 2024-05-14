https://1prime.ru/20240514/blinken-848130562.html
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - 14.05.2024, ПРАЙМ
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T06:07+0300
2024-05-14T06:07+0300
2024-05-14T06:11+0300
спецоперация на украине
энтони блинкен
украина
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/05/841260536_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1fa405ab15e2f6c78f68e4000abd50c8.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, визит Блинкена продлится два дня, его цель - подчеркнуть приверженность администрации президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины. По сообщению источника Associated Press, госсекретарь "пошлет сильный сигнал уверенности" официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе визита. "Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией..., - говорится в сообщении информагентства. - Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины". Примечательно, что издание Politico ранее сообщала, что госсекретарь Блинкен на этой неделе отправится с визитом в Киев.
https://1prime.ru/20240506/putin-847950249.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/05/841260536_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d80b4c9ca61664015aa15a7e11679fee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, украина, визит
Спецоперация на Украине, Энтони Блинкен, УКРАИНА, визит
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
AP: Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения помощи Украине
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, визит Блинкена продлится два дня, его цель - подчеркнуть приверженность администрации президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины.
По сообщению источника Associated Press, госсекретарь "пошлет сильный сигнал уверенности" официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе визита.
"Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией..., - говорится в сообщении информагентства. - Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины".
Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков
Примечательно, что издание Politico ранее сообщала, что госсекретарь Блинкен на этой неделе отправится с визитом в Киев.