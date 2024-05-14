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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - 14.05.2024, ПРАЙМ
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T06:07+0300
2024-05-14T06:11+0300
спецоперация на украине
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, визит Блинкена продлится два дня, его цель - подчеркнуть приверженность администрации президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины. По сообщению источника Associated Press, госсекретарь "пошлет сильный сигнал уверенности" официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе визита. "Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией..., - говорится в сообщении информагентства. - Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины". Примечательно, что издание Politico ранее сообщала, что госсекретарь Блинкен на этой неделе отправится с визитом в Киев.
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энтони блинкен, украина, визит
Спецоперация на Украине, Энтони Блинкен, УКРАИНА, визит
06:07 14.05.2024 (обновлено: 06:11 14.05.2024)
 
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

AP: Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения помощи Украине

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, визит Блинкена продлится два дня, его цель - подчеркнуть приверженность администрации президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины.
По сообщению источника Associated Press, госсекретарь "пошлет сильный сигнал уверенности" официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе визита.
"Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией..., - говорится в сообщении информагентства. - Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины".
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Примечательно, что издание Politico ранее сообщала, что госсекретарь Блинкен на этой неделе отправится с визитом в Киев.
 
Спецоперация на УкраинеЭнтони БлинкенУКРАИНАвизит
 
 
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