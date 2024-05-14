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Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом - 14.05.2024, ПРАЙМ

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T06:07+0300

2024-05-14T06:07+0300

2024-05-14T06:11+0300

спецоперация на украине

энтони блинкен

украина

визит

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленной "дипломатической миссией". Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов, визит Блинкена продлится два дня, его цель - подчеркнуть приверженность администрации президента Джо Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины. По сообщению источника Associated Press, госсекретарь "пошлет сильный сигнал уверенности" официальным лицам и деятелям гражданского общества Украины, с которыми встретится в ходе визита. "Блинкен прибыл во вторник в Киев с необъявленной дипломатической миссией..., - говорится в сообщении информагентства. - Блинкен подчеркнет приверженность администрации Байдена обороне и долгосрочной безопасности Украины". Примечательно, что издание Politico ранее сообщала, что госсекретарь Блинкен на этой неделе отправится с визитом в Киев.

https://1prime.ru/20240506/putin-847950249.html

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энтони блинкен, украина, визит