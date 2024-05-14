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В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским
В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским - 14.05.2024, ПРАЙМ
В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего необъявленного визита в Киев. По словам представителя... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T06:54+0300
2024-05-14T06:54+0300
спецоперация на украине
энтони блинкен
владимир зеленский
встреча
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего необъявленного визита в Киев. По словам представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, госсекретарь обсудит с украинским лидером ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета американской помощи и долгосрочные обязательства США по поддержке Украины.Ранее информагентство Associated Press передало, что Блинкен прибыл на Украину с необъявленным визитом. В заявлении Миллера указывается: "На Украине секретарь Блинкен встретится с … Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить обновление ситуации на поле боя, воздействие от нового пакета помощи от США". Блинкен еще раз подчеркнет приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине, подчеркивается в сообщении.
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энтони блинкен, владимир зеленский, встреча
Спецоперация на Украине, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, встреча
06:54 14.05.2024
 
В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским

Госдеп: Блинкен на встрече с Зеленским обсудит ситуацию на поле боя

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего необъявленного визита в Киев. По словам представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, госсекретарь обсудит с украинским лидером ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета американской помощи и долгосрочные обязательства США по поддержке Украины.
Ранее информагентство Associated Press передало, что Блинкен прибыл на Украину с необъявленным визитом.
В заявлении Миллера указывается: "На Украине секретарь Блинкен встретится с … Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить обновление ситуации на поле боя, воздействие от нового пакета помощи от США".
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
06:07
Блинкен еще раз подчеркнет приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине, подчеркивается в сообщении.
 
Спецоперация на УкраинеЭнтони БлинкенВладимир Зеленскийвстреча
 
 
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