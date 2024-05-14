https://1prime.ru/20240514/blinken-848131054.html

В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским

В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским - 14.05.2024, ПРАЙМ

В Госдепе раскрыли, что обсудит Блинкен с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего необъявленного визита в Киев. По словам представителя... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T06:54+0300

2024-05-14T06:54+0300

2024-05-14T06:54+0300

спецоперация на украине

энтони блинкен

владимир зеленский

встреча

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего необъявленного визита в Киев. По словам представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, госсекретарь обсудит с украинским лидером ситуацию на поле боя, эффект от нового пакета американской помощи и долгосрочные обязательства США по поддержке Украины.Ранее информагентство Associated Press передало, что Блинкен прибыл на Украину с необъявленным визитом. В заявлении Миллера указывается: "На Украине секретарь Блинкен встретится с … Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить обновление ситуации на поле боя, воздействие от нового пакета помощи от США". Блинкен еще раз подчеркнет приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине, подчеркивается в сообщении.

https://1prime.ru/20240514/blinken-848130562.html

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энтони блинкен, владимир зеленский, встреча