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"Швейный бум" и российские маркетплейсы: куда идет евразийская интеграция - 14.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Швейный бум" и российские маркетплейсы: куда идет евразийская интеграция
"Швейный бум" и российские маркетплейсы: куда идет евразийская интеграция - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Швейный бум" и российские маркетплейсы: куда идет евразийская интеграция
Активизация сотрудничества между уже существующими производственными комплексами в рамках ЕАЭС и полное использование его ресурсов может позволить заместить до... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:00+0300
2024-05-14T12:00+0300
экономика
еаэс
межправсовет еаэс
интеграция
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Активизация сотрудничества между уже существующими производственными комплексами в рамках ЕАЭС и полное использование его ресурсов может позволить заместить до 20% импорта предприятий, которые входят в такие комплексы, рассказал агентству "Прайм" директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, один из авторов доклада "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли – 2024".По его мнению, в ближайшее время самое важное для развития интеграции в рамках ЕАЭС – работа по выстраиванию производственных цепочек между предприятиями. “До последних лет многие предприятия предпочитали не создавать такие цепочки с партнерами по блоку, а стремились встраиваться в уже действующие цепочки с третьими странами”, - рассказал эксперт.Введение санкций и сокращение возможностей сотрудничества с недружественными странами обусловили резкую активизацию торговли и кооперации России с партнерами по ЕАЭС. Взаимная торговля продемонстрировала высокий уровень гибкости и адаптационных возможностей. Анализируя ситуацию с прямыми иностранными инвестициями в странах ЕАЭС, авторы отмечают, что в 2020-2023 годах лидерами по объему полученных взаимных инвестиций были Армения, Казахстан и Беларусь. При этом основная страна-инвестор — Россия.Как отмечают эксперты, уход многих западных инвестиций с российского рынка постепенно заменяется китайскими инвестициями. В то же время, в таких странах как Армения, Казахстан и Киргизия растет число фирм, зарегистрированных российскими гражданами.Так, развитие в странах-членах ЕАЭС получили российские маркетплейсы Wildberries и Ozon. Они расшили сети логистических центров, увеличили пункты выдачи заказов, а также приема поставок от местных предпринимателей. Особое внимание эксперты обращают на швейный бум в Киргизии. Он произошел в основном благодаря повышенному спросу российских предпринимателей на местное швейное производство, а также облегченным таможенным процедурам, общему рынку и стандартам качества."В условиях санкционного давления важно не потерять поступательного движения евразийской экономической интеграции. Для этого требуется продолжение работы по развитию единого рынка товаров и услуг, реализации совместных проектов в области промышленности и энергетики, усилению мобильности высококвалифицированных кадров на рынке труда, упрощению расчетно-платежных операций, а также по выстраиванию экономических связей с не западными партнёрами", - резюмирует Данильцев.
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еаэс, межправсовет еаэс, интеграция
Экономика, ЕАЭС, межправсовет ЕАЭС, интеграция
12:00 14.05.2024
 
"Швейный бум" и российские маркетплейсы: куда идет евразийская интеграция

В НИУ ВШЭ оценили ход интеграции в рамках ЕАЭС и перспективы сотрудничества

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Активизация сотрудничества между уже существующими производственными комплексами в рамках ЕАЭС и полное использование его ресурсов может позволить заместить до 20% импорта предприятий, которые входят в такие комплексы, рассказал агентству "Прайм" директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, один из авторов доклада "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли – 2024".
По его мнению, в ближайшее время самое важное для развития интеграции в рамках ЕАЭС – работа по выстраиванию производственных цепочек между предприятиями. “До последних лет многие предприятия предпочитали не создавать такие цепочки с партнерами по блоку, а стремились встраиваться в уже действующие цепочки с третьими странами”, - рассказал эксперт.
Введение санкций и сокращение возможностей сотрудничества с недружественными странами обусловили резкую активизацию торговли и кооперации России с партнерами по ЕАЭС. Взаимная торговля продемонстрировала высокий уровень гибкости и адаптационных возможностей. Анализируя ситуацию с прямыми иностранными инвестициями в странах ЕАЭС, авторы отмечают, что в 2020-2023 годах лидерами по объему полученных взаимных инвестиций были Армения, Казахстан и Беларусь. При этом основная страна-инвестор — Россия.
Как отмечают эксперты, уход многих западных инвестиций с российского рынка постепенно заменяется китайскими инвестициями. В то же время, в таких странах как Армения, Казахстан и Киргизия растет число фирм, зарегистрированных российскими гражданами.
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Так, развитие в странах-членах ЕАЭС получили российские маркетплейсы Wildberries и Ozon. Они расшили сети логистических центров, увеличили пункты выдачи заказов, а также приема поставок от местных предпринимателей. Особое внимание эксперты обращают на швейный бум в Киргизии. Он произошел в основном благодаря повышенному спросу российских предпринимателей на местное швейное производство, а также облегченным таможенным процедурам, общему рынку и стандартам качества.
"В условиях санкционного давления важно не потерять поступательного движения евразийской экономической интеграции. Для этого требуется продолжение работы по развитию единого рынка товаров и услуг, реализации совместных проектов в области промышленности и энергетики, усилению мобильности высококвалифицированных кадров на рынке труда, упрощению расчетно-платежных операций, а также по выстраиванию экономических связей с не западными партнёрами", - резюмирует Данильцев.
 
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