https://1prime.ru/20240514/es-848144382.html
Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро
Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро - 14.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро
Совет Евросоюза утвердил план реформ Украины для получения нового транша помощи, следует из распространенного заявления Совета. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:43+0300
2024-05-14T12:43+0300
2024-05-14T12:46+0300
спецоперация на украине
ес
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил план реформ Украины для получения нового транша помощи, следует из распространенного заявления Совета."Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - сказано в тексте.Подчеркивается, что при реализации плана соответствующим образом Украина будет получать помощь регулярно.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848140934.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, помощь Украине
Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро
ЕС утвердил план Украины по реформам, который позволит Киеву получить до 50 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил план реформ Украины для получения нового транша помощи, следует из распространенного заявления Совета.
"Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - сказано в тексте.
Подчеркивается, что при реализации плана соответствующим образом Украина будет получать помощь регулярно.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной