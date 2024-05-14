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Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро

Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро - 14.05.2024, ПРАЙМ

Евросоюз утвердил план Украины по реформам на 50 миллиардов евро

Совет Евросоюза утвердил план реформ Украины для получения нового транша помощи, следует из распространенного заявления Совета. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T12:43+0300

2024-05-14T12:43+0300

2024-05-14T12:46+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил план реформ Украины для получения нового транша помощи, следует из распространенного заявления Совета."Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины", - сказано в тексте.Подчеркивается, что при реализации плана соответствующим образом Украина будет получать помощь регулярно.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.

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