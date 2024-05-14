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Автоэксперт предупредил об опасности возгорания китайских машин
Автоэксперт предупредил об опасности возгорания китайских машин - 14.05.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил об опасности возгорания китайских машин
В китайских машинах зачастую используются детали низкого качества, из-за чего автомобиль может загореться, предупредил в разговоре с NEWS.ru автомобильный... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T14:03+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В китайских машинах зачастую используются детали низкого качества, из-за чего автомобиль может загореться, предупредил в разговоре с NEWS.ru автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его словам, мировые компании игнорируют эту проблему, сами китайские производители стараются привлечь максимальную прибыль. "А за качеством зачем следить? Красивая картинка, модное изделие, и все", — пояснил эксперт. Он уточнил, что материал топливопроводов может просто треснуть, а при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль вспыхивал.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАвтоэксперт Егор Васильев ранее рассказывал агентству "Прайм", что в холодное время года у китайских машин возможны определенные сложности с работой климат-контроля или ассистентами активной безопасности. По его словам, любой производитель, выходящий на российский рынок, сталкивается с тем, что автомобили оказываются в непростых условиях эксплуатации. Необходимо адаптировать модели под наши условия.Между тем, китайская схема проникновения на российский рынок часто не подразумевает таких сложных работ. Хотя примеры адаптации уже есть. Но беспокоиться о проблемах со структурной целостностью кузова у современных "китайцев" все же не стоит. И говорить о том, что зимой китайские машины будут испытывать больше проблем, чем летом, по мнению Васильева, не приходится.
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авто, спрос на легковые авто
Авто, спрос на легковые авто
Автоэксперт предупредил об опасности возгорания китайских машин
Автоэксперт Субботин: китайские машины загораются из-за некачественных деталей
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
В китайских машинах зачастую используются детали низкого качества, из-за чего автомобиль может загореться, предупредил в разговоре с NEWS.ru
автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
По его словам, мировые компании игнорируют эту проблему, сами китайские производители стараются привлечь максимальную прибыль. "А за качеством зачем следить? Красивая картинка, модное изделие, и все", — пояснил эксперт. Он уточнил, что материал топливопроводов может просто треснуть, а при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль вспыхивал.
Автоэксперт Егор Васильев ранее рассказывал агентству "Прайм", что в холодное время года у китайских машин возможны определенные сложности с работой климат-контроля или ассистентами активной безопасности. По его словам, любой производитель, выходящий на российский рынок, сталкивается с тем, что автомобили оказываются в непростых условиях эксплуатации. Необходимо адаптировать модели под наши условия.
Между тем, китайская схема проникновения на российский рынок часто не подразумевает таких сложных работ. Хотя примеры адаптации уже есть. Но беспокоиться о проблемах со структурной целостностью кузова у современных "китайцев" все же не стоит. И говорить о том, что зимой китайские машины будут испытывать больше проблем, чем летом, по мнению Васильева, не приходится.
Водителей предупредили о неожиданных опасностях китайских авто зимой