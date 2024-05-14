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До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм - 14.05.2024, ПРАЙМ
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До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм
До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм - 14.05.2024, ПРАЙМ
До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм
С первого июля ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит надбавки по автокредитам. Для чего это делается и кому ждать... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T02:02+0300
2024-05-14T02:02+0300
эксклюзив
кредит
потребительский кредит
эльман мехтиев
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. С первого июля ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит надбавки по автокредитам. Для чего это делается и кому ждать отказов в заемных деньгах, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.Кредитование физлиц – существенная часть доходов многих банков. И в этом нет ничего плохого до тех пор, пока темпы роста кредитования не превышают темпы роста доходов заемщиков. Чтобы не допустить массовых просрочек, финансовые органы ищут способы снизить выдачи “неподъемных” займов, поясняет эксперт.Банк России использует ряд инструментов для недопущения долговой нагрузки, которая непосильна для физических лиц и может обернуться убытками для банков, а значит, и для тех, кто в этих банках размещает вклады.Однако ускоренное ограничение выдач может ограничить кредитование слишком резко и тогда будет "жесткая посадка" для самих кредиторов, полагает экономист.Поэтому в ответ на продолжающийся рост кредитования и вводятся ограничения через дополнительные "надбавки": хочешь кредитовать при таких рисках – кредитуй, но получишь гораздо меньше прибыли, а заодно будешь готов и к рискам неплатежей.По мнению Мехтиева, для кредиторов и заемщиков это означает еще более высокий уровень отказов в заявках на получение кредитных средств."Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, - отмечает Мехтиев.Но уже через несколько месяцев уровень отказов упадет, поскольку само число заявок сократится, а банки начнут выбирать только “правильных” заемщиков. “Это те, у кого не только нет просроченной задолженности, но и среднемесячная сумма платежей составляет не более половины их официально подтвержденных доходов”, - заключил финансист.
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эксклюзив, кредит, потребительский кредит, эльман мехтиев
Эксклюзив, кредит, потребительский кредит, Эльман Мехтиев
02:02 14.05.2024
 
До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм

Эксперт Мехтиев: число отказов по авто- и потребкредитам может вырасти до 70%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. С первого июля ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит надбавки по автокредитам. Для чего это делается и кому ждать отказов в заемных деньгах, рассказал агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Кредитование физлиц – существенная часть доходов многих банков. И в этом нет ничего плохого до тех пор, пока темпы роста кредитования не превышают темпы роста доходов заемщиков. Чтобы не допустить массовых просрочек, финансовые органы ищут способы снизить выдачи “неподъемных” займов, поясняет эксперт.
Банк России использует ряд инструментов для недопущения долговой нагрузки, которая непосильна для физических лиц и может обернуться убытками для банков, а значит, и для тех, кто в этих банках размещает вклады.
Однако ускоренное ограничение выдач может ограничить кредитование слишком резко и тогда будет "жесткая посадка" для самих кредиторов, полагает экономист.
Поэтому в ответ на продолжающийся рост кредитования и вводятся ограничения через дополнительные "надбавки": хочешь кредитовать при таких рисках – кредитуй, но получишь гораздо меньше прибыли, а заодно будешь готов и к рискам неплатежей.
По мнению Мехтиева, для кредиторов и заемщиков это означает еще более высокий уровень отказов в заявках на получение кредитных средств.
"Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов”, - отмечает Мехтиев.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков
13 марта, 02:02
Но уже через несколько месяцев уровень отказов упадет, поскольку само число заявок сократится, а банки начнут выбирать только “правильных” заемщиков. “Это те, у кого не только нет просроченной задолженности, но и среднемесячная сумма платежей составляет не более половины их официально подтвержденных доходов”, - заключил финансист.
 
Эксклюзивкредитпотребительский кредитЭльман Мехтиев
 
 
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