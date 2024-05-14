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В "Роскосмосе" рассказали о возможности продления эксплуатации МКС - 14.05.2024, ПРАЙМ
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В "Роскосмосе" рассказали о возможности продления эксплуатации МКС
В "Роскосмосе" рассказали о возможности продления эксплуатации МКС - 14.05.2024, ПРАЙМ
В "Роскосмосе" рассказали о возможности продления эксплуатации МКС
Российская Федерация будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, но существует возможность и продления эксплуатации - решение будет... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:17+0300
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россия
мкс
эксплуатация
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, но существует возможность и продления эксплуатации - решение будет приниматься, исходя из целесообразности. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев. "Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности…, - отметил Крикалев. - Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть" . Когда в 1998 году на орбите начали строить МКС, предусматривалось, что она будет эксплуатироваться 15 лет. Впоследствии "срок жизни" продлили до 2020 года, а позднее – и до 2024-го. Российская Федерация продлила работу своего сегмента до 2028 года, другие же страны-участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, первый модуль которой должен быть запущен в 2027 году, разрабатывается в расчете на эксплуатацию в течение 50-летнего срока.
https://1prime.ru/20240502/kosmos-847841133.html
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россия, мкс, эксплуатация
РОССИЯ, МКС, эксплуатация
05:17 14.05.2024 (обновлено: 05:27 14.05.2024)
 
В "Роскосмосе" рассказали о возможности продления эксплуатации МКС

Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

Партнеры по программе МКС договорились продлить эксплуатацию станции до 2020 г - глава РКК "Энергия"
Партнеры по программе МКС договорились продлить эксплуатацию станции до 2020 г - глава РКК Энергия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, но существует возможность и продления эксплуатации - решение будет приниматься, исходя из целесообразности. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности…, - отметил Крикалев. - Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть" .
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2 мая, 10:37
Когда в 1998 году на орбите начали строить МКС, предусматривалось, что она будет эксплуатироваться 15 лет. Впоследствии "срок жизни" продлили до 2020 года, а позднее – и до 2024-го. Российская Федерация продлила работу своего сегмента до 2028 года, другие же страны-участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, первый модуль которой должен быть запущен в 2027 году, разрабатывается в расчете на эксплуатацию в течение 50-летнего срока.
 
РОССИЯМКСэксплуатация
 
 
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